El Ayuntamiento acorrala al delegado del Gobierno por los 130 apuñalados en Madrid: "Si no es capaz, que dimita"

El cruce de reproches entre el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno por la seguridad en la capital continúa este miércoles después de que Francisco Martín haya pedido al Consistorio y a la Comunidad de Madrid información a tiempo real sobre las actuaciones en el entorno del Parque Paraíso, en San Blas-Canillejas. La petición llega tras la reunión celebrada el pasado viernes, a la que no acudió el Gobierno regional.

Poco después de conocerse esta solicitud, la vicealcaldesa, Inma Sanz, ha respondido situando el foco en los datos: 130 personas acuchilladas en Madrid desde el inicio de 2025, según cifras de Samur-Protección Civil. "El delegado del Gobierno quizás debería empezar a explicar por qué el plan de bandas en estos momentos no está funcionando de la manera que debería funcionar", ha rebatido.

Como ya hizo al fin de la reunión la pasada semana, el delegado del Gobierno menciona en su petición la necesidad de abordar el problema del parque —donde fue apuñalado un joven de 20 años— desde un enfoque más amplio, que incluya medidas sociales y sanitarias. En ese planteamiento, ha pedido información "actualizada" a las administraciones y ha lamentado que, por el momento, ni el Ayuntamiento ni la Comunidad hayan respondido a sus misivas.

También Martín ha criticado la posición del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida al considerar que ve el aumento de la presencia policial como única vía de respuesta. "A nadie con dos dedos de frente se le escapa que problemas complejos no se resuelven con soluciones simplistas como las que propone el alcalde", ha afirmado.

Sobre este punto, la vicealcaldesa ha respondido que la seguridad es una "cuestión en exclusiva" de la Delegación del Gobierno. Por su parte, ha defendido que el Ayuntamiento está actuando ya con dispositivos de Policía Municipal y medidas en el ámbito social.

Sanz ha reprochado además al delegado del Gobierno "buscar responsables". "Ya está bien de echar responsabilidades fuera", ha zanjado, para después afirmar: "Si no es capaz de garantizar la seguridad de los madrileños que dimita y deje a otro".