El Ayuntamiento acorrala al delegado del Gobierno por los 130 apuñalados en Madrid: "Si no es capaz, que dimita"

El cruce de reproches entre el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno por la seguridad en la capital continúa este miércoles después de que Francisco Martín haya pedido al Consistorio y a la Comunidad de Madrid información a tiempo real sobre las actuaciones en el entorno del Parque Paraíso, en San Blas-Canillejas. La petición llega tras la reunión celebrada el pasado viernes, a la que no acudió el Gobierno regional.

Poco después de conocerse esta solicitud, la vicealcaldesa, Inma Sanz, ha respondido situando el foco en los datos: 130 personas acuchilladas en Madrid desde el inicio de 2025, según cifras de Samur-Protección Civil. "El delegado del Gobierno quizás debería empezar a explicar por qué el plan de bandas en estos momentos no está funcionando de la manera que debería funcionar", ha rebatido.

Como ya hizo al fin de la reunión la pasada semana, el delegado del Gobierno menciona en su petición la necesidad de abordar el problema del parque —donde fue apuñalado un joven de 20 años— desde un enfoque más amplio, que incluya medidas sociales y sanitarias. En ese planteamiento, ha pedido información "actualizada" a las administraciones y ha lamentado que, por el momento, ni el Ayuntamiento ni la Comunidad hayan respondido a sus misivas.

También Martín ha criticado la posición del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida al considerar que ve el aumento de la presencia policial como única vía de respuesta. "A nadie con dos dedos de frente se le escapa que problemas complejos no se resuelven con soluciones simplistas como las que propone el alcalde", ha afirmado.

Sobre este punto, la vicealcaldesa ha respondido que la seguridad es una "cuestión en exclusiva" de la Delegación del Gobierno. Por su parte, ha defendido que el Ayuntamiento está actuando ya con dispositivos de Policía Municipal y medidas en el ámbito social.

Sanz ha reprochado además al delegado del Gobierno "buscar responsables". "Ya está bien de echar responsabilidades fuera", ha zanjado, para después afirmar: "Si no es capaz de garantizar la seguridad de los madrileños que dimita y deje a otro".

Almeida afea "sobreactuación"

Más tarde, Almeida ha asegurado que "sin un muerto encima de la mesa" el delegado "no hubiera movido un dedo". El edil sostiene que Martín ya había recibido avisos previos sobre la situación de San Blas e incluso cartas de la concejala, Almudena Maíllo, alertando de la evolución de la seguridad en la zona. "Ahora tiene que sobreactuar porque estaba advertido", ha señalado.

Sobre el aporte de datos solicitado por la Delegación, Almeida le ha respondido a Martín que "diga cuál es la inversión del gobierno de Pedro Sánchez en el distrito de San Blas". "Porque si pedimos información, la pedimos todos", ha considerado, advirtiendo al delegado que debería "medir muy bien sus pasos".

"Una cosa es que nosotros tengamos lealtad institucional y otra es que cooperemos a la sobreactuación, a la foto y a tratar de disculpar sus competencias. Y por ello el Ayuntamiento de Madrid no va a pasar, de una pantomima no va a participar", ha insistido.

Por su parte, también la Comunidad de Madrid, a través de su portavoz Miguel Ángel García, ha criticado que Martín "trata de engañar a la opinión pública y dar esa apariencia de estar trabajando". "El delegado del Gobierno no sabe ya que hacer para escurrir el bulto y lo trata de hacer para esconder su incompetencia y esa dejación de funciones", ha dicho el portavoz en relación a la situación concreta del parque de San Blas, aunque ampliándolo seguidamente a "todos los municipios" de la región.

Además, el Gobierno regional ha asegurado que ya ha contestado a la misiva del delegado diciéndole "que lo que tiene que hacer es ejercer sus competencias y nosotros haremos las nuestras". "Él es el delegado del Gobierno en Madrid, si quiere ser el delegado del sanchismo que se vaya a Ferraz y le pague su nómina el PSOE", ha alentado el portavoz.