El centro de Madrid se llena de artesanía única: joyas, cerámica y cuero en una feria con más de 50 creadores

El centro de Madrid vuelve a convertirse en un gran escaparate de artesanía con la celebración de la XII edición de la Feria de Primavera, organizada por la Asociación Madrileña de Oficios Artesanos (AMOA). Durante más de dos semanas, el Paseo de Recoletos acoge a decenas de creadores que presentan piezas únicas en pleno corazón de la ciudad.

En esta edición, la feria amplía su recorrido desde la Plaza de Colón hasta la calle Almirante, lo que permite un paseo más extenso entre puestos y una experiencia más abierta para los visitantes. El evento reúne a más de 50 artesanos procedentes de distintos puntos de España.

Oficios tradicionales y diseño contemporáneo

La cita se ha consolidado como uno de los principales encuentros de artesanía en Madrid, combinando técnicas tradicionales con propuestas de diseño actual. En los puestos se pueden encontrar piezas de cerámica, joyería, vidrio, textil, cuero y marroquinería, todas elaboradas de forma artesanal.

Cada creación refleja procesos cuidados, materiales seleccionados y una apuesta por el consumo responsable, en un formato que acerca al público el trabajo directo de los artesanos.

Un paseo entre creadores en pleno Recoletos

La nueva disposición del recorrido busca facilitar la visita y fomentar el paseo en uno de los ejes más transitados del centro de Madrid. La feria se convierte así en un espacio de descubrimiento en el que cada puesto ofrece piezas diferentes y producción limitada.

Además, el evento incorpora actividades participativas en redes sociales, con sorteos de vales por valor de 1.500 euros para canjear directamente entre los artesanos participantes.

Fechas y horarios

La Feria de Primavera se celebra del 13 al 30 de mayo, con horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas, convirtiéndose en uno de los planes culturales y comerciales más destacados de la primavera madrileña.