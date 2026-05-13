El mercadillo de antigüedades que convierte la capital en un paraíso del coleccionismo y la decoración

El recinto ferial de Las Rozas acoge los días 15 y 16 de mayo la séptima edición del Gran Desembalaje de Madrid, una de las citas más destacadas del país en el mundo de las antigüedades, el vintage y el coleccionismo. Durante dos jornadas, el evento reunirá a profesionales, anticuarios y público general en busca de piezas singulares y objetos con historia.

El formato, de origen francés, se basa en la venta directa 'a pie de furgoneta', donde los expositores muestran sus piezas desde sus vehículos o espacios de carga. Este sistema aporta un carácter más cercano y dinámico, y permite descubrir artículos exclusivos que no suelen encontrarse en otros circuitos comerciales.

Más de 150 expositores y 14.500 metros de exposición

El encuentro ocupará 14.500 metros cuadrados y contará con más de 150 expositores procedentes de España, Francia y Portugal. La oferta incluye mobiliario antiguo, objetos decorativos, piezas de coleccionismo y artículos vintage seleccionados por anticuarios y comerciantes especializados.

El evento se ha consolidado como una referencia nacional para interioristas, coleccionistas y aficionados a la decoración, que encuentran aquí oportunidades únicas para incorporar piezas con valor histórico a proyectos personales o profesionales.

Experiencia completa: gastronomía, música y actividades

Más allá de la zona expositiva, el Desembalaje amplía su propuesta con food trucks, música, photocalls y actividades paralelas. También se incluyen talleres, charlas y demostraciones centradas en restauración, interiorismo y coleccionismo.

El objetivo es convertir la cita en una experiencia cultural y social, abierta tanto a expertos del sector como a visitantes curiosos.

Acceso fácil desde Madrid

El recinto contará con aparcamiento y conexiones directas en autobús desde Moncloa, facilitando la llegada desde el centro de la capital. El horario será ininterrumpido de 10:30 a 20:30 horas durante ambos días.

El Gran Desembalaje de Las Rozas se consolida así como uno de los grandes eventos del calendario primaveral en Madrid para quienes buscan piezas únicas y objetos con historia.