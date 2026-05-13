El tirón económico de Madrid: lidera la creación de empresas en España con 92 al día

La Comunidad de Madrid vuelve a sacar músculo empresarial. La región encabeza la creación de empresas en España durante el mes de marzo tras registrar 3.173 nuevas sociedades, un 36,8% más que en el mismo mes del año pasado. El dato no solo coloca a Madrid por delante del resto de comunidades autónomas, sino que además la sitúa casi dos puntos por encima de la media nacional, que se queda en el 35%.

Detrás de esa cifra hay otro dato que marca distancia: más de una de cada cinco empresas creadas en España ha elegido Madrid para arrancar su actividad. En concreto, el 22,2% del total nacional. Cataluña, con 2.754 nuevas compañías, y Andalucía, con 2.380, completan el ranking, aunque con una notable distancia de la región madrileña.

Los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan además un fuerte crecimiento del capital invertido en estas nuevas sociedades. El capital suscrito alcanza los 321,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 325% respecto al año anterior. Traducido a escala nacional, Madrid concentra el 38% de toda la inversión destinada a nuevas empresas en España.

El tirón no se queda solo en marzo. En el conjunto del primer trimestre de 2026, la CAM también lidera la creación de empresas con 8.271 nuevas compañías, un 25,3% más que hace un año. El ritmo, llevado al día a día, deja una imagen bastante clara del momento económico que atraviesa la región: 92 nuevos negocios creados cada jornada.

La inversión acumulada durante esos tres primeros meses del año asciende ya a 551,5 millones de euros, equivalente al 27% del total nacional. Además, las empresas madrileñas nacen con una capitalización media de 66.680 euros, muy por encima de la media española, situada en 52.861 euros.