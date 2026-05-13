La hipocresía de Maestre con la inmigración: irritada porque los madrileños se queden sin plaza en colegios públicos

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, ha cargado contra el alcalde José Luis Martínez-Almeida por haberse quedado sin plaza en una escuela pública. Lo ha hecho después de obviar que cobra más de 100.000 euros anuales y que las plazas públicas suelen ir destinadas a familias con rentas más bajas entre las que se encuentran miles de inmigrantes. En este sentido, es importante recordar que cada vez son más las voces que alertan de que la inmigración masiva está colapsando los recursos públicos de España, algo que está afectando de lleno al estado de bienestar de los españoles. Ejemplo de ello son la sanidad y la vivienda.

Maestre ha denunciado que "tres de cada cuatro familias madrileñas que hemos pedido plaza en una escuela infantil municipal nos hemos quedado sin plaza". Ante este escenario problemático, la política de extrema izquierda se ha indignado y ha dicho que "las familias estamos abandonadas" y que "el Partido Popular es el partido contra las familias".

"Son 8.000 menores, 8.000 familias que a partir del próximo curso estarán obligadas a pagar 500 o 600 euros de escuela infantil privada sin ser esa su primera elección. Después de toda la propaganda del Partido Popular, la realidad es que es un partido contra las familias, contra las familias normales, que lo que quieren son plazas en las escuelas públicas municipales", ha denunciado Maestre.

El 75% de los madrileños nos hemos quedado fuera de poder acceder a una escuela infantil pública. El Partido Popular es el partido contra las familias. pic.twitter.com/mgpnHsrse9 — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) May 12, 2026

La cuestión de fondo es que Maestre obvia a sabiendas que este escenario de "abandono" en las escuelas públicas se debe en buena medida al aumento de inmigración masiva que ha sufrido tanto Madrid como toda España. Y es que, en muchas ocasiones, las familias con rentas más bajas -como es el caso de muchos inmigrantes-, acceden antes a estas plazas públicas. Por eso no es de extrañar que Maestre, cobrando 101.800 euros anuales, se haya quedado fuera.

Esto está afectando de lleno al Estado de bienestar, puesto que los recursos públicos de España son limitados y cada vez hay más población tanto nacional como extranjera. Se está viendo en asuntos tan importantes como la sanidad o la vivienda, ambas colapsadas.

Sin embargo, Rita Maestre ha callado ante esta situación problemática con la inmigración y se ha encargado de atacar y hacer responsable directo a Almeida. En este sentido, un usuario en redes sociales ha bromeado y ha señalado que "Rita Maestre empieza a entender el concepto de Prioridad Nacional". Este término ha sido impulsado por Vox y acordado en los pactos de gobierno entre el Partido Popular y la formación de Santiago Abascal donde se prioriza y se da preferencia a los nacionales del país frente a los extranjeros en el acceso a determinados derechos, ayudas o recursos públicos.

Respuesta de Almeida

José Luis Martínez-Almeida se ha hecho eco de sus palabras: "Ayer escuché las declaraciones de Rita Maestre respecto de las escuelas infantiles. Mucha gente reaccionó diciendo que con lo que cobra Rita Maestre es increíble que se queje de quedarse sin plaza, pero bueno, dejemos eso aparte porque tiene derecho a pedir la plaza".

"En este momento, hay diez escuelas infantiles más de las que había cuando Rita Maestre estaba en el gobierno y ahí está la beca infantil plus. Hemos hecho un esfuerzo tremendo para aumentar el número de escuelas infantiles en la ciudad de Madrid y hemos hecho un esfuerzo tremendo para aumentar el número de becas", ha explicado el alcalde.

"El número de ocho mil no se corresponde con la realidad porque también hay escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid. Por tanto, yo no digo que haya niños que se queden sin escuelas infantiles. Lo que digo es que cuando entras a un debate tienes que hacerlo con los números precisos y no mentir", ha criticado Almeida.

"Nosotros vamos a seguir trabajando. Quedan tres escuelas infantiles todavía por abrir. Es decir, ya habremos hecho tres escuelas infantiles. Tres escuelas infantiles es prácticamente tres más que las que hizo el gobierno de Rita Maestre y hemos puesto en marcha la beca infantil para aquellas familias que se quedaban fuera de las escuelas infantiles. La beca infantil, por cierto, duramente criticada por Más Madrid. Nos tendrá que explicar por qué Más Madrid", ha añadido el alcalde.

"Las cifras conviene darlas con precisión. No digo que no haya niños que se estén quedando sin escuelas infantiles. Lo que digo es que no se puede decir ocho mil, que eso tampoco es real ni cierto", ha concluido Almeida.