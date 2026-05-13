La Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una resolución en la que estima íntegramente los recursos presentados por José Ángel Sánchez Periáñez y por Real Madrid Estadio S. L., con la adhesión del Ministerio Fiscal, en relación con el procedimiento abierto sobre los conciertos celebrados en el Santiago Bernabéu.

Según el comunicado oficial del club, la resolución judicial revoca el auto previo del Juzgado de Instrucción n.º 53 de Madrid y acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto a los investigados, poniendo fin al proceso penal.

El propio comunicado del club recoge textualmente: "El Real Madrid C. F. comunica que la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado resolución, notificada en el día de hoy, por la que estima íntegramente los recursos formulados por José Ángel Sánchez Periáñez y por Real Madrid Estadio S. L., a los que el Ministerio Fiscal se adhirió, contra el Auto de 15 de enero de 2026 dictado por el Juzgado de Instrucción n.º 53 de Madrid en las Diligencias Previas 2034/2024, que ordenaba la continuación de la tramitación de las citadas diligencias por los trámites del procedimiento abreviado".

La Audiencia Provincial concluye, según el mismo comunicado, que ni José Ángel Sánchez Periáñez, director general del club, ni Real Madrid Estadio S. L. tienen responsabilidad penal alguna en relación con la organización de los conciertos en el estadio. "La referida resolución judicial concluye de forma clara y categórica que ni José Ángel Sánchez Periáñez, director general del club y miembro de su Junta Directiva, ni Real Madrid Estadio S. L. son responsables de ilícito penal alguno en relación con los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu, acordando, conforme a lo solicitado por ambos y con la conformidad del Ministerio Fiscal, el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de los mismos, poniendo de esta forma fin, de forma definitiva, al proceso penal", reproduce el comunicado.

Las empresas promotoras de eventos

El fallo también señala que la responsabilidad del cumplimiento de los límites acústicos recae en las empresas promotoras de los eventos, y no en el club o en la sociedad del estadio. "La Audiencia Provincial concluye igualmente que son las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios en la transmisión del sonido ambiente conforme a la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de 25 de febrero de 2011, añadiendo asimismo que la mera transgresión de una disposición administrativa general protectora del medio ambiente no determina, por sí sola, la intervención del Derecho Penal".

El Real Madrid CF ha mostrado su satisfacción por la decisión judicial, al considerar que el procedimiento carecía de fundamento: "El Real Madrid muestra su satisfacción por esta resolución judicial, que confirma el carácter absolutamente infundado e instrumental de la querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y otros seis vecinos contra José Ángel Sánchez Periáñez y Real Madrid Estadio S. L".

Finalmente, el club ha reiterado su respeto a la justicia y su disposición a colaborar con las autoridades: "El Real Madrid reitera su plena confianza en la administración de justicia y seguirá colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario".

Con esta resolución, se pone fin al proceso penal relacionado con los conciertos en el Santiago Bernabéu, tras más de un año y medio sin celebrarse este tipo de eventos en el estadio madridista.

Un acuerdo con los vecinos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que supone un avance en la relación entre las partes. En concreto, ha señalado que es un "paso para poder llegar a un acuerdo con los vecinos", subrayando que el objetivo municipal es que se garantice el bienestar y la calidad de vida en el entorno del estadio. También insistió en su respeto por las decisiones judiciales.

Almeida ha recalcado que, a partir de ahora, se abre una etapa de diálogo en la que Ayuntamiento, club y vecinos deberán buscar soluciones. Según sus palabras, "es fundamental" que los vecinos tengan garantizado su bienestar, y ha apuntado que se trabajará para que la gestión de los eventos en el Bernabéu se ajuste a las condiciones de convivencia del entorno. En este sentido, ha afirmado que "se hablará también con el Real Madrid" para explorar posibles acuerdos.

En paralelo, el alcalde ha querido subrayar su respeto institucional hacia el club blanco tras la resolución judicial. Ha recordado que "todo el mundo ya sabe que no soy madridista, pero eso no quiere decir que no respete profundamente a una institución que es esencial en la ciudad de Madrid". También ha defendido que "lo mejor que podemos hacer desde las instituciones es respetar el proceso que se ha iniciado en el Real Madrid", en referencia a su dinámica interna y sus decisiones.

Por último, Almeida ha insistido en que "son los madridistas los que tienen que hablar" sobre el futuro del club, defendiendo que la decisión corresponde a sus socios.