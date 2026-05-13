Madrid devorará 6,3 millones de rosquillas por San Isidro

La capital consumirá más de 6,3 millones de rosquillas durante las fiestas de San Isidro, según las previsiones de la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería y Panadería de Madrid (Asempas). Una cifra que confirma que el dulce más castizo sigue muy lejos de pasar de moda.

Y es que la patronal pastelera destaca que "la calidad artesanal sigue ganando terreno", con un aumento del consumo de productos "tradicionales y naturales" en los obradores madrileños. Y eso incluye también a las rosquillas.

Entre todas las variedades, las reinas siguen siendo las listas. Son "las más demandadas" y rozan la mitad del consumo total. Les siguen las tontas, las de Santa Clara y las jubilares, que juntas representan el 40%, mientras que las francesas ocupan el 10% restante.

Las tontas mantienen la receta más sencilla, con masa de huevo, aceite, azúcar, harina y anís. Las listas, en cambio, se terminan con un baño de jarabe de azúcar y limón y un glaseado final que las convierte en las favoritas de muchos madrileños. Las de Santa Clara llegan cubiertas de merengue y las francesas se reconocen por la almendra en grano, la yema de huevo y el azúcar glas con el que se rematan tras el horno.

Las más recientes son las jubilares, creadas en 2022 a petición del Ayuntamiento de Madrid durante el Año Santo de San Isidro. Se elaboran con masa de anís, cobertura de chocolate y decoración libre. Además, cuentan con versiones sin gluten dirigidas a personas celíacas, coincidiendo con la celebración en mayo del día y el mes del colectivo celíaco.