Vuelve a Madrid la 'Fórmula 1 de la hípica': fechas, precios y todo lo que puedes hacer

El Longines Global Champions Tour regresa a Madrid del 15 al 17 de mayo de 2026 y vuelve a situar a la capital como una de las grandes citas de la hípica internacional. Coincidiendo con el festivo de San Isidro, el evento convierte el Club de Campo Villa de Madrid en escenario de competición, ocio y experiencia social, con entradas ya disponibles desde 17 euros.

La prueba madrileña es la única parada en España del circuito europeo y llega tras Doha, Ciudad de México y Shanghái. En total, participarán alrededor de 140 jinetes y se celebrarán unas 230 salidas a pista, con más de un millón de euros en premios repartidos a lo largo de 16 pruebas.

El domingo, la gran cita deportiva

El plato fuerte será el Gran Premio del domingo, con obstáculos de hasta 1,60 metros y puntos decisivos para la clasificación general del campeonato. El sábado se disputará la Copa de S.M. el Rey – Trofeo Caser Grupo Helvetia, mientras que el viernes abrirá el programa la Global Champions League con equipos internacionales.

Un evento que mezcla deporte y experiencia social

Más allá de la competición, el recinto se transforma en un espacio abierto al público con zonas gastronómicas, firmas comerciales y áreas de ocio. La oferta incluye food trucks, marcas como Mahou o Marqués de Riscal y propuestas gastronómicas de alto nivel, junto a espacios VIP con vistas a la pista verde.

El ambiente se completa con conciertos en directo en el escenario Mahou y activaciones de marcas que buscan interacción con el público durante todo el fin de semana.

Plan familiar en pleno San Isidro

El evento refuerza su carácter abierto con actividades para todos los públicos. El Pony Park permitirá a los niños acercarse por primera vez al mundo ecuestre, mientras que talleres y juegos infantiles completan la programación paralela.

Con más de 20.000 asistentes en cada edición, el Longines Global Champions Tour se ha consolidado como uno de los planes más concurridos de la primavera madrileña.