Ayuso: "Sheinbaum tenía una orden del Gobierno de España de reventar mi viaje a México"

La presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio este jueves que está convencida de que los ataques que sufrió en México los "promovió Sánchez en España".

Ayuso ha explicado que esto se inicia "con ese guateque que se inventó para contrarrestar la llegada de María Corina Machado en la Puerta del Sol": "Ahí Sheinbaum imagino que se derretiría con nuestro presidente y, de vuelta, ella le hizo el mismo favor. Tanto es así que utilizaron a Hernán Cortés como excusa simplemente porque participé en un homenaje en el que apenas hablé de nada".

La presidenta de la CAM considera que el homenaje a Cortés fue "una excusa": "Ella, semanas antes, estaba arremetiendo contra mí". La presidenta utilizó "Las mañaneras, que son como Las mañanas de TVE" y todo "el poder mediático que tiene, todos los días, todas las mañanas, en la televisión de allí, arremetió contra nosotros sin parar". Además, El País, que allí tiene una redacción con más de treinta periodistas, "me dedicó dos editoriales nacionales".

La líder popular ha lamentado que el Gobierno de Sheinbaum "nos boicoteó el primer día un evento que se iba a celebrar en la catedral", mandando "grupos indigenistas, un helicóptero…". El evento se tuvo que trasladar de lugar: "El homenaje a Cortés se iba a celebrar en la catedral y eso fue cancelado porque obligó a la Iglesia a rectificar el evento y, por tanto, se llevó al Frontón, que es donde Nacho Cano está con su musical, La Malinche".

Después, ha seguido narrando Ayuso, "en Aguascalientes, volvieron a mandar grupos. Los de Morena, que son Podemos. Una señora se subió al escenario, montó un guirigay…, también me reuní con la oposición". La presidenta autonómica ha criticado que hayan "desguazado" y "mentido" sobre su agenda: "Dicen: ‘De vacaciones’. Tengo una agenda transparente, que puedo contar en cualquier momento. Una de ellas era la alcaldesa de Cuauhtémoc, a la que intentó matar un sicario por 3.000 dólares. Pues con esa gente yo estuve".

Entonces, según Ayuso, es cuando Sheinbaum dijo: "Esto no puede ser. No puede ser que vaya a los Premios Platino y se luzca. Me dieron una orden de España: ‘reviéntale el viaje’". Así pues, "se reunió con los organizadores de los Premios Platino, y a través de la gobernadora del Estado de Quintanarro, obligaron al complejo de Xcaret a decir que o me prohibían la entrada o no se celebraban los premios y cerraban el complejo".

Además, cuando Ayuso estaba camino de Cancún, le exigieron "una lista con nombres y apellidos de las personas con las que me iba a reunir". "Me iba a reunir con muchos empresarios y muchas personas que luego se quedan allí, señaladas. Decidimos que no tenía sentido. Yo, por la libertad, aventuro la vida, pero no la de todo mi equipo. Allí te pasa algo, camino del aeropuerto, y nadie se responsabiliza: ‘Fue ella, que vino provocando’. Por tanto, lo cancelamos", ha añadido.