Ayuso, sobre los conciertos del Bernabéu: "Somos de ruido, si no no habría Sanfermines ni un Ponzano"

Apenas un día después de que la Audiencia Provincial de Madrid archivara la causa abierta por el ruido de los conciertos celebrados en el Estadio Santiago Bernabéu, Isabel Díaz Ayuso ha defendido este jueves en esRadio la necesidad de encontrar "equilibrio" entre el descanso vecinal y la actividad de un recinto que considera "el mejor del mundo para organizar eventos de esas características".

En una entrevista en el programa Es la Mañana de Federico, la presidenta madrileña ha asegurado que el siguiente paso pasa por "dar seguridad jurídica a los promotores" sin perder de vista la convivencia diaria del barrio con la celebración de grandes eventos. En palabras de Ayuso: "Regular dando equilibrio".

Ayuso no ha esquivado los problemas que generaron algunos conciertos celebrados en 2024. Al contrario. Ha reconocido que hubo momentos en los que la situación se convirtió en "un auténtico caos" y en los que "un barrio residencial" como el entorno del Bernabéu acabó pareciendo "un campamento".

Aun así, la líder regional considera que ese escenario puede corregirse "si hay mesura", algo que pasaría, a su parecer, por limitar la frecuencia de los conciertos y ajustarlos a horas razonables. "Todo es posible cuando se hace en equilibrio y eso es lo que vamos a buscar", ha insistido.

Pero si hay algo que la presidenta no ha querido dejar pasar es el hecho de que "somos de ruido". "Vivimos en una ciudad y en un país que somos de ruido. Si no, no habría unos Sanfermines, no habría una Feria de Abril, no habría una calle Ponzano, no habría un centro de Madrid", ha enumerado.

Sus declaraciones han llegado después de que este miércoles la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Madrid estimase íntegramente los recursos presentados por José Ángel Sánchez Periáñez y por Real Madrid Estadio SL, con la adhesión de la Fiscalía, y acordase así el sobreseimiento libre de las actuaciones abiertas por los conciertos celebrados entre abril y septiembre de 2024.

La resolución concluye que ni el director general del club ni la sociedad del estadio tienen responsabilidad penal por los conciertos y sitúa el foco sobre las empresas promotoras, a las que atribuye la obligación de controlar el cumplimiento de los límites acústicos.

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida ya habló este miércoles de abrir una nueva etapa de diálogo entre vecinos, club e instituciones. Es más, consideró el alcalde que el futuro del club está en manos de los madridistas, por ser "los que tienen que hablar".