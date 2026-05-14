Ayuso, tras el viaje a México: "Yo, por la libertad, aventuro la vida, pero no la de todo mi equipo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio este jueves que está convencida de que el acoso y los disturbios que ha sufrido en México fueron promovidos por Sánchez en España, y que, "camino de Cancún", le exigieron "una lista con nombres y apellidos de las personas con las que me iba a reunir": "Muchos empresarios y muchas personas que luego se quedan allí, señaladas. Decidimos que no tenía sentido. Yo, por la libertad, aventuro la vida, pero no la de todo mi equipo. Allí te pasa algo, camino del aeropuerto, y nadie se responsabiliza: ‘Fue ella, que vino provocando’. Por tanto, lo cancelamos".

Ayuso ha denunciado la política "guerracivilista" de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que "interpreta lo que quiere porque están a lo que están": "De manera guerracivilista, están a reinventar el pasado, que es de lo que viven, en un país en el que se sigue multiplicando la pobreza por todas partes para vivir de ella, como dice Petro y decía López Obrador, porque si no, se convierten en clase media y dejan de votarnos. Entonces, necesitan rebuscar indigenistas, indígena sí/indígena no, o hispanista sí/hispanista no". En estas, "cualquier cosa que le suceda al pueblo de México es culpa de la derecha, de España, etcétera. Es un relato absurdo".

Según la líder regional, "lo de Cortés fue una burda excusa, es evidente". Al mismo tiempo, ha denunciado el "abandono que los sucesivos gobiernos españoles de nuestra mejor obra al otro lado del Atlántico": "Claro, ahora le hablas a estas generaciones de cualquier cosa, incluida la mía, y nos suena a broma. Somos malos, malísimos. Hay una leyenda negra no sólo en América, sino en muchas regiones españolas".

El mundo progre, contra Ayuso

La presidenta de la CAM está convencida de que los ataques que sufrió en México los "promovió Sánchez en España". En primer lugar, "con ese guateque que se inventó para contrarrestar la llegada de María Corina Machado en la Puerta del Sol": "Ahí Sheinbaum imagino que se derretiría con nuestro presidente y, de vuelta, ella le hizo el mismo favor. Tanto es así que utilizaron a Cortés como excusa simplemente porque participé en un homenaje en el que apenas hablé de nada".

Ayuso ha insistido en que aquel homenaje fue "una excusa": "Ella, semanas antes, estaba arremetiendo contra mí". La presidenta utilizó "Las mañaneras, que son como Las mañanas de TVE" y todo "el poder mediático que tiene, todos los días, todas las mañanas, en la televisión de allí, arremetió contra nosotros sin parar". Además, El País, que allí tiene una redacción con más de treinta periodistas, "me dedicó dos editoriales nacionales".

La líder popular ha lamentado que el Gobierno de Sheinbaum "nos boicoteó el primer día un evento que se iba a celebrar en la catedral", mandando "grupos indigenistas, un helicóptero…". El evento se tuvo que trasladar de lugar: "El homenaje a Cortés se iba a celebrar en la catedral y eso fue cancelado porque obligó a la Iglesia a rectificar el evento y, por tanto, se llevó al Frontón, que es donde Nacho Cano está con su musical, La Malinche".

Después, ha seguido narrando Ayuso, "en Aguascalientes, volvieron a mandar grupos. Los de Morena, que son Podemos. Una señora se subió al escenario, montó un guirigay…, también me reuní con la oposición". La presidenta autonómica ha criticado que hayan "desguazado" y "mentido" sobre su agenda: "Dicen: ‘De vacaciones’. Tengo una agenda transparente, que puedo contar en cualquier momento. Una de ellas era la alcaldesa de Cuauhtémoc, a la que intentó matar un sicario por 3.000 dólares. Pues con esa gente yo estuve".

Cancelación

Entonces, según Ayuso, es cuando Sheinbaum dijo: "Esto no puede ser. No puede ser que vaya a los Premios Platino y se luzca. Me dieron una orden de España: ‘reviéntale el viaje’". Así pues, "se reunió con los organizadores de los Premios Platino, y a través de la gobernadora del Estado de Quintanarro, obligaron al complejo de Xcaret a decir que o me prohibían la entrada o no se celebraban los premios y cerraban el complejo".

No contentos con eso, cuando Ayuso estaba camino de Cancún, le exigieron "una lista con nombres y apellidos de las personas con las que me iba a reunir". "Me iba a reunir con muchos empresarios y muchas personas que luego se quedan allí, señaladas. Decidimos que no tenía sentido. Yo, por la libertad, aventuro la vida, pero no la de todo mi equipo. Allí te pasa algo, camino del aeropuerto, y nadie se responsabiliza: ‘Fue ella, que vino provocando’. Por tanto, lo cancelamos", ha añadido.

La "carcoma"

Sobre la "carcoma" de las instituciones, la líder regional ha opinado que, tras la pandemia, "el Gobierno nos tomó la medida, asesorado por Zapatero que es quien está detrás de todo esto". "Mientras tanto ponen al frente de las instituciones a activistas en cadena. Los fiscales no dan crédito a cómo han apartado a los mejores todos para poner al frente a los amigos del Fiscal General del Estado condenado", ha dicho.

Ayuso ha lamentado que sea el Gobierno central quien "decida". "Antes la prensa de España remaba a favor de unos y otros, ahora es estratégico desde el propio Gobierno. Esa forma de manipularlo todo hace que se carcoma la normalidad de una democracia liberal", ha advertido.

La presidenta ha vuelto a asegurar que la delegación diplomática española en México no protegió a la CAM tras las "amenazas" de Sheinbaum: "Ellos nos vinieron a recibir al primer aeropuerto, el problema vino camino a Cancún. Cuando se pone sobre la mesa esa amenaza, nadie se puso en comunicación con nosotros. Es más, yo veía a Sanchez echando fuego".

Adicciones y seguridad

Sobre las adicciones entre los jóvenes y su impacto en Madrid, Ayuso ha advertido de que "hay muchos tipos de adicciones y ninguna es buena", aunque ha considerado como "la gran adicción" la droga por las consecuencias sociales y económicas que acarrea pues las organizaciones criminales "utilizan a las sociedades más vulnerables a través de la droga". "Un chaval que cobra 3.000 euros por avisar si viene una lancha no vuelve a trabajar por el carril normal nunca", ha aseverado.

En este sentido, Ayuso ha defendido que el problema en España "nunca fue la cultura de tomar una cerveza", tal y como la izquierda intenta equiparar. "Hasta en la Biblia aparece el vino", ha bromeado, antes de matizar que "nuestra cultura era la de estar juntos, mientras que la droga aísla".

En materia de seguridad, Ayuso ha sostenido que la situación de inseguridad vivida hace décadas está volviendo a las calles de la capital "por culpa del Gobierno". A su juicio, "les viene bien y les gusta", porque "ahí ganan: crean división social y dependencia".

También Ayuso ha llamado a la esperanza ante lo que ha considerado un panorama político inédito, donde "los escándalos se multiplican cada día y la sensación es de desamparo". En este punto, la presidenta ha recordado la visita de María Corina Machado a la capital y más concretamente su acto en Sol: "Cuando la vi llorar, lloraba yo más que ella, porque veíamos a alguien que ni siquiera tiene derecho a quejarse. Después de lo que han vivido el pueblo venezolano, Cuba o Nicaragua, tenemos la obligación de pelear", ha alentado.

Andalucía

Con las elecciones en Andalucía a la vuelta de la esquina, la líder regional ha insistido en que el resultado allí "es fundamental para España, para recordar que estamos aquí, que estamos vivos". "Esto se trata de proyectar cómo queremos que acabe esta película: va a acabar bien, va a haber un cambio en España", ha concluido Ayuso, con convencimiento.