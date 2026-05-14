El viaje de la presidenta madrileña a México centró la sesión de control de este jueves en la Asamblea para sorpresa de absolutamente nadie. Todos los grupos a excepción de Vox, que señaló a Isabel Díaz Ayuso por los apuñalamientos de estas semanas, trataron de cercarla por este asunto. El PSOE, incluso, invitó a la Cámara de Vallecas a un grupo de mexicanos.

Una hiperventilada izquierda se abalanzó contra la jefa del Ejecutivo regional para mofarse de ella, poniendo en duda su denuncia acerca de la falta de seguridad y del peligro que le llevaron a suspender la última etapa de su viaje, organizado para intensificar las relaciones económicas y culturales con este país, principal inversor americano en la Comunidad de Madrid solo por detrás de EEUU.

Tanto Mar Espinar como Manuela Bergerot se pasaron de frenada, llegando a hacer esta última un "ridículo" bastante sonado, tal y como resaltaría después el portavoz parlamentario del PP, Carlos Díaz Pache. Y es que la dirigente de ultraizquierda llegó a afirmar en referencia a la presidenta y Hernán Cortés: "Quiso ir a México para humillar a los mexicanos, reivindicando a un conquistador que aniquiló a todos sus ancestros, y la única humillada ha sido usted". En este sentido, cabe recordar que México cuenta actualmente con más de 132 millones de habitantes.

Pero la de Más Madrid no se quedó ahí sino que contrapuso el "ridículo" que, a su juicio, ha hecho Ayuso con el éxito sin paliativos del desembarco del crucero MV Hondius frente a las costas de Tenerife. Un operativo con escasas opciones de fracaso y del que aún así quiere apuntarse el tanto la ministra Mónica García. "Mientras usted estaba haciendo el ridículo, yo le cuento: el mundo entero nos miraba y el Gobierno de España ha estado a la altura", espetó entre risas de los populares.

"Nos ha presentado una imagen de Mónica García como una heroína ecofeminista descolgándose de un helicóptero para abordar un barco y salvar a la humanidad. Su capacidad de hacer el ridículo no tiene absolutamente ningún límite", le replicó después Pache quien le reconoció, eso sí, una gran capacidad para desviar el foco de los escándalos de corrupción que acechan al Gobierno del que forma parte Más Madrid.

Antes, la portavoz socialista se despachó a gusto. Espinar acusó a Ayuso de irse a México "con la única agenda de coronarse reina de la Internacional Ultra", pero "ha vuelto coronada como reina de la mentira compulsiva". "¿Qué quería del Gobierno de España, señora Ayuso? ¿Que le enviara a los GEO para que se paseara tranquilamente insultando a la gente por el mundo?", le inquirió. "Yo creo que le pegan más los matones de Desokupa. Pídaselos a su colega Vito Quiles o que se los pague su novio con el dinero de Quirón".

Pero, resumiendo mucho, por lo que la portavoz del PSOE preguntaba era por los gastos de este viaje. El Gobierno madrileño asegura que todos ellos acabarán expuestos en el portal de Transparencia, pero la presidenta adelantó algo: "Nosotros no viajamos con prostitutas".

Ayuso contestó echando mano de dos ejemplos que muestran la hipocresía en la que vive instalado el partido de Pedro Sánchez: dos presidentes autonómicos socialistas han viajado a México sin que se haya generado ninguna polémica y eso a pesar de que la inversión del país americano en sus respectivas comunidades autónomas es infinitamente menor. Y es que cabe recordar que la oposición en Madrid, muy especialmente los partidos de izquierda, arremetieron contra este viaje desde el momento justo que se anunció.

Por un lado, el de Salvador Illa y, por otro, el del asturiano Adrián Barbón cuando "resulta que Méxio invierte en Asturias lo que un mexicano dos días en Madrid: sí, 4.500 euros".

Socialistas por el mundo. pic.twitter.com/XIpf660yNB — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 14, 2026

"Pero vamos a hablar aún más de quién viaja en esto y quién lo paga. El Estado de Aguascalientes y los premios Platino. ¿Les suena los premios Platino? Comenzaron en el 2014 en Panamá. En 2015 fueron a Marbella, recién llegado el gobierno del Partido Socialista. Les encantó. En el 16 se celebraron en Punta del Este. ¿Y quién estaba allí? Luis Cueto. ¿Les suena?", comenzó preguntando Ayuso. Cueto fue concejal y mano derecha de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid.

"Pues Luis Cueto anunció que los premios Platino irían a Madrid. ¿Por cuánto? Por un millón de euros. A la Caja Mágica, otro medio millón de euros. ¿Y quién le dio el visto bueno? Usted como concejal del Ayuntamiento de Madrid. Qué bien le pareció", le espetó la presidenta a Espinar, quien antes de recalar en la Asamblea fue edil del Consistorio capitalino. "Esa es la diferencia: que ustedes buscan la polémica en cualquier lugar, de cualquier manera. Ustedes son los que lo queman y nosotros hacemos lo que el resto de los gobiernos autonómicos, trabajar. Solamente trabajar".

Pregunten a la presidenta mexicana qué hay bajo tierra en la calle Guatemala nº 24 de Ciudad de México. Y por qué no lo abre al público, cuenta la verdad a su pueblo y se disculpa por tanta mentira. pic.twitter.com/3mwBwcGidp — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 14, 2026

La presidenta también reivindicó que "México no existió hasta que llegaron los españoles, era otra civilización", expuso mientras las bancadas de la izquierda protestaban.

Y, antes, a Más Madrid, Ayuso lanzó lo siguiente: "Pregúntele a la presidenta mexicana y a los mexicanos qué hay en la calle Guatemala 24, en Ciudad de México, qué hay bajo tierra, pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje, que es lo que ha defendido mi gobierno porque es la verdad y la historia de todos. Pregúntele a Sheinbaum qué hay debajo y por qué no lo abre al público. Porque a lo mejor habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza, que es lo que hace siempre el comunismo".