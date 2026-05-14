Clases gratuitas de aquagym y aforo dinámico: así funcionarán las piscinas municipales de Madrid este año

Madrid vuelve a encender su temporada de piscinas municipales justo en el arranque de San Isidro. El Ayuntamiento abrirá mañana viernes, 15 de mayo, un total de 22 recintos al aire libre, una puesta en marcha que se irá completando en las próximas semanas hasta alcanzar las 25 piscinas previstas para este verano.

La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha detallado tras la Junta de Gobierno que la campaña se desplegará de forma progresiva en Madrid: las tres piscinas restantes —Santa Ana, Moscardó y Vallecas— abrirán durante la primera semana de junio, una vez finalicen las obras en marcha.

Sanz ha subrayado que el dispositivo de este año supera al del verano anterior, cuando la apertura arrancó con 17 instalaciones operativas. "Es una cifra superior a la que tuvimos el año pasado", ha señalado.

Como marca la tradición, la jornada inaugural será gratuita para todos los usuarios, incluso con previsión de mal tiempo. La vicealcaldesa ha insistido en ese carácter simbólico del 15 de mayo preguntada por la posibilidad de modificar esa gratuidad en función del calendario o del tiempo: "Es la tradición", ha dicho, recordando además que Madrid se adelanta al resto de capitales en la apertura de piscinas.

5️⃣Temporada de piscinas La Junta de Gobierno ha sido informada hoy de la apertura de la temporada de piscinas municipales de verano, que comenzará mañana, 15 de mayo, y se prolongará hasta el próximo 6 de septiembre en distintos distritos de la capital. Como ya es tradición, la… pic.twitter.com/tX5yFAGEyu — Inma Sanz Otero (@InmaSanzO) May 14, 2026

Una de las principales novedades de esta temporada será la puesta en marcha de un programa gratuito de clases exprés de 30 minutos, sin inscripción previa y abiertas a quienes estén en el recinto. La idea, según ha explicado Sanz, es "fomentar hábitos saludables y enriquecer la experiencia" de los usuarios con propuestas como gimnasia acuática, aqua fitness, movilidad o estiramientos.

En cuanto al funcionamiento diario, se mantienen los tres turnos habituales —mañana, tarde y jornada completa— y el sistema de entradas combinará taquilla, máquinas en centros deportivos y venta online, una última opción calificada por el Consistorio como la mayoritaria a través de la web o la app municipal.

También continúa el sistema de aforo dinámico, que permite reutilizar plazas cuando los usuarios abandonan la instalación antes de tiempo. Para ello, se seguirá comprobando el código QR a la salida.