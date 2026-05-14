Descubre el mercadillo viral de la capital donde puedes llevarte muebles, ropa y decoración sin pagar

Encontrar ropa, muebles o decoración gratis en Madrid ya no es algo extraño. Lo que comenzó como una cuenta de Instagram dedicada a mostrar objetos abandonados en la calle se ha convertido en un mercadillo abierto al público donde todo tiene el mismo precio: 0 euros. La próxima edición se celebrará el 17 de mayo en Puerta del Ángel.

Detrás de la iniciativa está Estoy en la basura, un proyecto nacido en 2020 para visibilizar la cantidad de artículos en buen estado que acaban junto a los contenedores. Su impulsora, Sandra, empezó compartiendo fotografías de muebles, ropa y enseres que encontraba por la ciudad y que todavía podían utilizarse. Con el tiempo, esa idea terminó creando una comunidad interesada en la reutilización y el consumo responsable.

Un espacio para rescatar objetos

El encuentro tendrá lugar en El Girasol, en la calle Caramuel, 68, y reunirá objetos recuperados durante los últimos meses a través de donaciones, mudanzas y recogidas realizadas en distintos puntos de Madrid.

Entre los artículos habrá pequeños muebles, decoración, ropa, libros, utensilios domésticos, vinilos y otros objetos que todavía pueden tener una segunda vida.

La entrada será gratuita, aunque será necesario reservar plaza previamente en Eventbrite para controlar el aforo. El enlace se publicará el día anterior en las historias de Instagram de Estoy en la basura.

Cómo funciona el mercadillo

La dinámica busca que todos los asistentes tengan las mismas oportunidades. Al entrar, cada persona recibirá unas monedas simbólicas que podrá intercambiar por los objetos que le interesen.

La organización también mostrará antes del evento un vídeo con todos los artículos disponibles para que quienes quieran acudir sepan qué podrán encontrar.

Más allá de repartir objetos, el mercadillo pretende fomentar una forma distinta de consumir y demostrar que muchos productos descartados todavía pueden seguir utilizándose.

Mucho más que ropa o muebles gratis

Con el paso del tiempo, la iniciativa ha ido reuniendo a perfiles muy distintos: vecinos del barrio, personas que buscan objetos concretos, aficionados a la decoración vintage o ciudadanos interesados en reducir residuos.

El encuentro también quiere convertirse en un espacio para crear comunidad y acercar alternativas al modelo de usar y tirar. Por eso, además del intercambio de objetos, los organizadores animan a los asistentes a conocerse y compartir experiencias en torno a la reutilización.