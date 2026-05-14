Dos detenidos en Humanes tras incautarse 25 kilos de óxido nitroso y drogas

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres e investiga a un tercero tras una operación desarrollada en las inmediaciones de una zona de ocio nocturno en Humanes de Madrid, donde los agentes intervinieron más de 25 kilogramos de óxido nitroso, conocido como gas de la risa, además de distintas sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.

El operativo fue llevado a cabo durante la madrugada por efectivos de la USECIC de la Comandancia de Madrid, que detectaron movimientos sospechosos en el entorno de la discoteca Fabrik. Tras la inspección de un vehículo, los agentes localizaron en el maletero 21 bombonas de óxido nitroso, presuntamente preparadas para su distribución.

Además del gas, los agentes intervinieron cocaína, hachís, speed y tusi, así como alrededor de 650 euros en billetes fraccionados, lo que refuerza la hipótesis de una actividad de venta de sustancias en el entorno del ocio nocturno.

Como resultado de la actuación, dos varones de 32 y 52 años fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Un tercer hombre, de 28 años, ha quedado investigado por su presunta relación con el transporte de las bombonas. La investigación continúa abierta para determinar el alcance de la red y el destino final de las sustancias incautadas.

Preocupación por el consumo entre jóvenes

La intervención en Humanes se enmarca en un contexto más amplio de preocupación por el incremento del uso recreativo del óxido nitroso en entornos de ocio juvenil. Fuentes sanitarias y de seguridad alertan de que esta sustancia, aunque tiene usos industriales y legales, se ha popularizado en fiestas y discotecas por su bajo coste y su efecto rápido.

Los servicios municipales y autonómicos vienen detectando en los últimos años un aumento de su presencia en zonas de botellón y ocio nocturno, con intervenciones frecuentes de cuerpos policiales en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. El consumo se asocia a efectos breves de euforia y distorsión sensorial, pero también a riesgos neurológicos y respiratorios cuando se utiliza de forma repetida.

Especialistas en salud pública advierten de que su acceso relativamente sencillo y su percepción de 'baja peligrosidad' están contribuyendo a su expansión entre adolescentes.