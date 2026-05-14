El fin de semana más loco en Madrid: San Isidro, ferias y cultura gratis por la ciudad

La capital afronta uno de los fines de semana más intensos de la primavera con motivo de San Isidro, con una agenda que combina ferias gastronómicas, mercados, exposiciones y actividades culturales repartidas por toda la Comunidad de Madrid. Desde el centro de la ciudad hasta municipios como Las Rozas o Cercedilla, multiplicando así la oferta con propuestas para todos los públicos.

El programa reúne música en directo, tradición castiza, planes gastronómicos y experiencias culturales que convierten Madrid en un gran escenario abierto durante varios días.

San Isidro toma Madrid

Las fiestas de San Isidro 2026 ya están en marcha este 14 de mayo, con escenarios activos en espacios como el Parque de San Isidro, Las Vistillas, la Plaza Mayor y Matadero Madrid. La jornada incluye conciertos gratuitos, actividades familiares y propuestas castizas que se prolongan durante todo el día.

Entre los planes destacados de este tramo final de programación se encuentran actuaciones como las de Vicente Calderón en el Parque de San Isidro, conciertos en Las Vistillas y la celebración de uno de los grandes aniversarios musicales en la Plaza Mayor, que reúne a varios artistas en directo.

El ambiente festivo se completa con actividades tradicionales repartidas por la ciudad, desde pasacalles hasta propuestas familiares y espacios gastronómicos que forman parte del programa oficial de San Isidro.

Gastronomía y planes en la calle

La agenda incluye también propuestas populares como la degustación gratuita de cocido madrileño este viernes en la Plaza Fuente del Trébol, en Carabanchel, entre las 14:30 y las 16:30 horas.

En la Puerta del Sol tendrá lugar Bailando por Madrid, con exhibiciones de bailes tradicionales desde las 11:00 horas. Además, el sábado la Puerta del Príncipe del Palacio Real acogerá un concierto gratuito de la Unidad de Música de la Guardia Real a las 19:30 horas.

Mercados y ferias en la Comunidad de Madrid

Fuera del centro, Las Rozas acoge el Gran Desembalaje, una de las ferias de antigüedades más importantes del país, con más de 150 expositores en el recinto ferial durante los días 15 y 16 de mayo.

En Cercedilla, la Feria de Oficios y Tradiciones ofrece durante todo el fin de semana exhibiciones, talleres y demostraciones de oficios antiguos en la Plaza de Toros y alrededores.

En Alcorcón, el Mercado Celta reúne artesanía, música y gastronomía gallega, mientras que en Parla el evento Tapeando Parla propone tapas a precios populares con participación de numerosos restaurantes.

En Madrid capital continúa además el mercadillo gratuito de Puerta del Ángel, donde ropa, muebles y objetos de decoración pueden conseguirse sin coste en una iniciativa centrada en la reutilización y el consumo responsable.

Cultura, exposiciones, trenes históricos e hípica

La oferta cultural se amplía con exposiciones como El Imperio Fan Contraataca, con más de 600 piezas de Star Wars en el Espacio Delicias, o Lo que la ciudad esconde en el Museo Arqueológico Nacional, centrada en la corte medieval de Toledo.

También puede visitarse el depósito elevado de Plaza de Castilla con la instalación inmersiva Volver a mirar, así como el jardín oculto de Banca March en el barrio de Salamanca, con esculturas de Thomas Houseago en un espacio habitualmente cerrado al público.

En el apartado de experiencias, regresan los trenes históricos con el Tren de la Fresa, que recupera el recorrido entre Madrid y Aranjuez con visitas culturales y degustación, y el Tren de Cervantes, un viaje teatralizado hasta Alcalá de Henares ambientado en el Siglo de Oro.

El Real Club de Campo Villa de Madrid acoge además un concurso internacional de saltos de hípica con jinetes de primer nivel y entradas desde 12 euros.