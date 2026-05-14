Esquileo, talleres y la 'cagada del manso': así es la feria más curiosa de Madrid

Del 15 al 17 de mayo de 2026, Cercedilla acoge la III Feria de Oficios y Tradiciones, un evento al aire libre que llena la Plaza de Toros y sus alrededores de actividades vinculadas a la vida rural, la artesanía y las costumbres de la Sierra de Guadarrama. Durante tres jornadas, el municipio se convierte en punto de encuentro para demostraciones en directo, talleres y propuestas culturales abiertas al público.

La cita combina divulgación y ocio en un formato pensado para todos los públicos, con especial protagonismo de los oficios antiguos y las experiencias participativas.

Cercedilla, epicentro de la tradición en mayo

El municipio serrano reúne un programa que pone el foco en la recuperación de técnicas y saberes ligados al entorno rural. La feria se plantea como una experiencia abierta, con actividades repartidas durante todo el fin de semana.

El objetivo es acercar al visitante a prácticas tradicionales que forman parte de la identidad cultural de la zona, en un entorno natural como la Sierra de Guadarrama. Entre las actividades más destacadas figuran las exhibiciones de cetrería, el esquileo tradicional de ovejas y las muestras de ganado, que permiten ver de cerca el trabajo con animales en un contexto rural.

Tambiénhabrá demostraciones de corta de troncos y otras labores vinculadas a la explotación forestal, ofreciendo una visión práctica de oficios que han sido clave en la economía de montaña.

Talleres abiertos y propuestas participativas

La feria incorpora talleres para todas las edades, en los que el público podrá acercarse de forma directa a distintas técnicas artesanales. Estas actividades están pensadas para fomentar la participación y el aprendizaje práctico.

El formato busca que los asistentes no solo observen, sino que también formen parte de la experiencia, probando algunos de los oficios representados.

Mercado artesanal y ambiente de feria

El evento contará además con un mercado de productos artesanales y gastronómicos, que completará la oferta del fin de semana con artículos elaborados de forma tradicional.

El recinto se complementa con animación y actividades en calle, generando un ambiente continuo de feria durante los tres días de celebración.

Con esta tercera edición, Cercedilla refuerza su apuesta por un evento que une tradición, turismo y divulgación en uno de los enclaves más visitados de la Sierra de Guadarrama.