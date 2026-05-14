La opinión de Ayuso sobre Florentino Pérez

Isabel Díaz Ayuso ha pasado por los micrófonos de Es la Mañana de Federico de esRadio y ha compartido su opinión sobre la figura del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Ayuso ha comenzado afirmando que "tiene una muy buena opinión" de él. Además, ha asegurado que es "el mejor presidente que ha tenido el club y uno de los mejores empresarios de este país".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha expresado su agradecimiento a Florentino Pérez reconociendo su contribución tanto al estadio como a la plantilla: "Le debemos muchísimo todos, lo que ha hecho con el Bernabéu y por supuesto con el equipo".

A sus 79 años y al frente de la entidad en dos etapas diferentes, el madrileño ha conseguido "exportar nuestra marca por todo el mundo y atraer a ciudadanos de todos los rincones que han puesto sus ojos en nosotros", ha indicado Ayuso.

Respecto a la convocatoria de elecciones que hizo pública Florentino Pérez durante la comparecencia del pasado martes 12 de mayo, Ayuso ha expresado que "ninguna institución se mete en los procesos electorales de otra". En ese sentido, ha matizado que "yo no le pido a él que me ayude y haga campaña por mí", por ello, "no puedo hacer nada y no me puedo inmiscuir en esto", ha concluido.

De cara a las elecciones, el Real Madrid ha comunicado a sus socios cuál será el proceso para presentar las candidaturas y el calendario establecido. Enrique Riquelme, empresario alicantino, es una de las personas que medita presentarse para coger el relevo de Florentino Pérez.