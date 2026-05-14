El Ayuntamiento de Boadilla del Monte detecta una veintena de empadronamientos fraudulentos de inmigrantes

Este jueves se cumple un mes de la aprobación en el Consejo de Ministros del Real Decreto que establece la regularización masiva de inmigrantes, un periodo en el que ya ha dado tiempo para el hallazgo de las primeras irregularidades, como es el caso de Boadilla del Monte. El Ayuntamiento del municipio ha detectado, de momento, 25 empadronamientos fraudulentos tras abrirse el proceso, aunque podría haber más.

Según ha adelantado OkDiario, las actuaciones realizadas han derivado ya en la detención de una persona y en la identificación de otras cuatro relacionadas con los hechos. El fraude fue descubierto por personal del propio Consistorio, que detectó movimientos sospechosos y documentación presuntamente manipulada en distintos trámites del padrón municipal. Tras ello, la información se puso de inmediato en conocimiento de la Policía Local, la Guardia Civil y la Brigada de Extranjería para iniciar las pesquisas correspondientes.

Una vez verificadas las irregularidades, el Ayuntamiento ha informado a los titulares de las viviendas afectadas con el objetivo de que interpongan las correspondientes denuncias ante la Guardia Civil. En unas declaraciones realizadas a Telemadrid, el alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, ha aseverado que los sospechosos "presentaban unos contratos de alquiler falsos" y "suplantaban la identidad del dueño de la vivienda".

Ante esta situación, el Consistorio pide al Gobierno central mecanismos de coordinación con los ayuntamientos. Úbeda ha apuntado que "en algún municipio" ya se han encontrado "casos similares" y ha lamentado que, a pesar de haber advertido de la situación a la subdelegada del Gobierno en Madrid, no han recibido respuesta hasta la fecha. De acuerdo con OkDiario, la Policía Local y la Guardia Civil mantienen abiertas distintas líneas de investigación relacionadas con estos hechos y continúan realizando actuaciones.

La polémica llega la misma semana en la que el Tribunal Supremo ha aplazado al viernes 22 de mayo las vistas en las que debe estudiar si paraliza la regularización masiva de inmigrantes mientras resuelve los recursos presentados por el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso o Vox, entre otros. Aunque en un inicio se había fijado para este miércoles, el Alto Tribunal ha justificado el retraso "por necesidades del servicio".