Todo lo que debes saber del Metro y los autobuses de Madrid para moverte en San Isidro

Metro de Madrid se prepara para uno de los puentes con más movimiento del año en la capital. Desde este jueves y hasta el sábado, el suburbano refuerza el servicio en cuatro de sus líneas clave con aumentos que alcanzan hasta el 125% para absorber la avalancha de viajeros prevista durante las fiestas de San Isidro.

El dispositivo especial afecta a las líneas 1, 2, 3 y 5, precisamente algunas de las más utilizadas para desplazarse hacia los principales puntos de celebración. La Comunidad de Madrid explica que el objetivo es "favorecer los desplazamientos en transporte público" durante los eventos organizados por el patrón de la ciudad.

La operación arranca este mismo jueves de forma escalonada. La línea 1 comienza el refuerzo a las 17:00 horas; la línea 5 lo hace una hora después, a las 18:00; y las líneas 2 y 3 se incorporan a las 21:00 horas. En todos los casos, el aumento de trenes se mantiene hasta el cierre del servicio.

El viernes, Día de San Isidro, Metro adelanta el refuerzo de la línea 5 a las 10:00 horas, mientras que las líneas 1, 2 y 3 vuelven a incrementar frecuencias desde las 18:00 y hasta el final de la jornada.

El operativo continuará también el sábado 16. Ese día, las líneas 1, 2, 3 y 5 contarán con más trenes desde las 18:00 horas hasta la finalización del servicio, en un nuevo intento de evitar aglomeraciones en plena recta final de las fiestas.

No solo habrá más convoyes circulando. Metro también aumenta el personal en las estaciones para garantizar "el correcto flujo de los usuarios" y tratar de hacer más ágil el movimiento de viajeros en unos días en los que Madrid multiplica su actividad en la calle.

EMT

La Empresa Municipal de Transportes también aumentará la dotación de autobuses en varias líneas para intentar absorber el incremento de viajeros. El mayor despliegue llegará el 15 de mayo, cuando se reforzarán las líneas 3, 17, 18, 23, 25, 34, 35, 36, 116, 118, 119 y 148. Además, durante el sábado 16 y el domingo 17 se incrementará el servicio en las líneas 17 y 25.

Precisamente la línea 25, que conecta Plaza de España con Casa de Campo, mantendrá modificaciones en su recorrido hasta el próximo 20 de mayo. El tramo afectado se sitúa en el paseo de la Ermita del Santo entre Vía Carpetana y el paseo de San Illán.

En dirección Casa de Campo, los autobuses desviarán su itinerario por Vía Carpetana antes de recuperar el recorrido habitual, dejando fuera de servicio varias paradas del paseo de la Ermita del Santo. Como alternativa, los usuarios podrán utilizar las ubicadas en Vía Carpetana y la calle Gallur.

En sentido Plaza de España también habrá cambios. Los vehículos circularán por Vía Carpetana y el paseo de la Ermita del Santo antes de reincorporarse a su ruta normal, mientras algunas de las paradas habituales permanecerán sin servicio temporalmente.

A estas alteraciones se suman los cambios previstos en la línea 50, entre Plaza Mayor y la avenida del Manzanares. El 15 de mayo sufrirá desvíos durante toda la jornada en el tramo del paseo de la Ermita del Santo comprendido entre el paseo de San Illán y el Puente de San Isidro. La cabecera de la línea quedará ubicada provisionalmente en la parada situada junto al puente de San Isidro.

En este caso, varias paradas dejarán de prestar servicio tanto en sentido avenida del Manzanares como hacia Plaza Mayor debido a los cortes y restricciones de tráfico asociados a las celebraciones.