Un arrollamiento entre las estaciones de Torrelodones y Las Matas paraliza el Cercanías y varios trenes

Las líneas C-8 y C-10 de la red de Cercanías de Madrid, así como algunos trenes de Media Distancia, han registrado demoras la mañana de este jueves debido al arrollamiento de una persona en un paso no autorizado entre las estaciones de Torrelodones y Las Matas.

El incidente ha tenido lugar sobre las 11:15 horas cuando un tren de Media Distancia que cubría la ruta entre León y Príncipe Pío ha quedado detenido entre Torrelodones y Las Matas, en vía II, debido al arrollamiento de una persona en punto de paso no autorizado, ha informado a Europa Press un portavoz de Renfe.

Como consecuencia de ello, se han visto afectados varios trenes de Media Distancia y han quedado suspendidas las líneas C-8 y C-10 de Cercanías. Durante la incidencia, se ha establecido un servicio alternativo de autobús entre las estaciones afectadas.

En un principio, Cercanías no ha concretado cuando se reanudaría la circulación. "En estos momentos, no disponemos de tiempo de reanudación del servicio entre las estaciones afectadas. Cuando se restablezca, se comunicará por nuestros canales oficiales", ha respondido en redes sociales a un usuario.

🚊 Líneas C-8 / C-10 🔴 Suspendido el servicio entre Torrelodones y Las Matas. ℹ️ Trenes de la línea C-8: circulan entre Cercedilla y Torrelodones, en ambos sentidos.

ℹ️ Trenes de la línea C-8a: circulan entre El Escorial y Torrelodones, en ambos sentidos.

ℹ️ Trenes de la… — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) May 14, 2026

Se interrumpe la circulación a petición de los Cuerpos de Seguridad. — INFOAdif (@InfoAdif) May 14, 2026

Sobre las 13:45 horas, Cercanías ha informado del restablecimiento del servicio en ambas líneas entre Torrelodones y Las Matas. "Los trenes recuperan sus trayectos y frecuencias de paso habituales progresivamente", han actualizado.

Renfe ha habilitado desde Torrelodones el tren Cercanías 21.018 para el transbordo de los viajeros que viajaban en el tren de la incidencia mediante pasarelas en plena vía. Según han apuntado desde Renfe, un total de 60 pasajeros han realizado el transbordo a las 12:15 horas.

Se investigan las circunstancias en las que se ha producido el arrollamiento.