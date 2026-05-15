Barbacid recibe la Medalla de Madrid frente al "ruido" de los últimos meses: "La verdad se construye con datos"

El bioquímico Mariano Barbacid ha reafirmado con contundencia su compromiso con la ciencia durante la entrega de la Medalla de Honor de Madrid, en un discurso en el que ha defendido el valor del conocimiento y su determinación de seguir investigando.

"En estos tiempos, más que nunca, debemos centrarnos en los hechos ciertos, en la evidencia, en el rigor que la ciencia exige. Cuando el ruido sustituye al conocimiento, la ciencia nos enseña que la verdad se construye con datos, con un debate honesto y respeto al disidente. Esa voluntad de diálogo es la que hace grande a Madrid", ha subrayado.

El acto, celebrado en el Palacio de Cibeles con motivo de las fiestas de San Isidro, contó con la presencia del alcalde José Luis Martínez-Almeida, quien destacó la trayectoria del científico por sus "investigaciones oncológicas de alcance mundial, por su carrera científica íntimamente ligada a Madrid, y por demostrar que España es capaz de dar al mundo grandes investigadores".

Durante su intervención, Barbacid insistió en que su trabajo no se detendrá pese a las dificultades o controversias. "Por eso quiero dejar algo muy claro, mi labor científica seguirá adelante, con más determinación si cabe que nunca", se ha comprometido.

El investigador recordó además su larga trayectoria científica, iniciada hace más de medio siglo, cuando se trasladó a Estados Unidos para trabajar en el Instituto Nacional del Cáncer. Allí logró hitos fundamentales como el descubrimiento y aislamiento del primer oncogén humano, así como la identificación de su papel en el desarrollo del cáncer a través de mutaciones puntuales.

En un tono más personal, Barbacid evocó sus raíces madrileñas y agradeció el reconocimiento recibido. "El abrazo colectivo de esta gran ciudad" que supone la Medalla adquiere un significado especial al ser, según sus palabras, "madrileño por los cuatro costados".

El científico rememoró su infancia en el barrio de Cuatro Caminos y su juventud en la calle Orense, desde donde contemplaba a diario el Estadio Santiago Bernabéu. "Ver todos los días el Estadio Santiago Bernabéu", equipo del que se ha declarado "ferviente seguidor", aunque su padre y sus tíos "eran seguidores del Atlético", en un guiño al regidor madrileño.

La campaña de la izquierda contra Mariano Barbacid

En cuestión de meses, Mariano Barbacid ha pasado de la celebración de un hito científico histórico a convertirse en el blanco de lo que el propio investigador califica como una agresiva ofensiva periodística. El pasado febrero, Barbacid detalló con éxito el logro de su equipo al eliminar por completo el cáncer de páncreas en ratones mediante un avance de enorme trascendencia médica.

Sin embargo, la situación dio un giro radical en abril tras la retirada temporal de su estudio en la revista PNAS debido a un estricto tecnicismo en las normas editoriales de la Academia de EE. UU., un hecho que, según denunció el entorno de Barbacid, fue aprovechado por el diario El País para publicar informaciones de carácter sesgado y torticero con el fin de empañar el prestigio de la investigación, a pesar de que el valor y la validez científica del descubrimiento jamás han estado en duda y el artículo ya ha sido reenviado para su publicación estándar.

Ante esta situación, Barbacid reaccionó para salvaguardar el proyecto frente a lo que califica como una "infame campaña" de insidias. Finalmente, este mismo mes, el científico anunció su desvinculación absoluta de la empresa Vega Oncotargets y la renuncia a cualquier tipo de beneficio económico derivado de las patentes del tratamiento contra el cáncer de páncreas.