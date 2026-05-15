El viaje institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México ha vuelto a generar un cruce de declaraciones entre representantes del Partido Popular, Más Madrid y el Gobierno central. Las críticas se han centrado en la agenda de la dirigente autonómica y en su ausencia en algunos actos de San Isidro en Madrid, así como en las relaciones diplomáticas con el país norteamericano.

Desde el Ministerio de Sanidad, la ministra Mónica García ha ironizado sobre la ausencia de Ayuso en la Pradera de San Isidro, señalando que "es más de Cancún que de Madrid", en referencia a su reciente viaje institucional a México.

García ha acusado a la presidenta madrileña de intentar generar confrontación política. "Nos hemos encontrado una vez más con una presidenta que ha estado en México mientras estábamos gestionando esta crisis", ha afirmado en referencia al seguimiento de la crisis sanitaria del hantavirus.

La ministra también ha sostenido que Ayuso habría intentado "romper las relaciones institucionales y diplomáticas" con México, calificando esa actitud de "bastante grave".

Acusaciones de Más Madrid

En el grupo parlamentario Más Madrid, la todavía portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acusado a la presidenta madrileña de "querer convertirse en la diva de la derecha latinoamericana". También ha pedido a Ayuso que "se calle de tanta mentira" en relación con sus explicaciones sobre el viaje.

Bergerot ha asegurado que el viaje institucional fue "un bochorno" y ha cuestionado la falta de resultados en forma de inversiones para la Comunidad de Madrid. Además, ha criticado que la presidenta haya tenido varios días "sin agenda" durante su estancia en México.

La dirigente de Más Madrid ha destacado, en contraste, las relaciones de su formación con distintos gobiernos y organizaciones progresistas de América Latina, citando países como México, Brasil o Colombia.

En el contexto del viaje

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, ha defendido la normalidad de las relaciones entre España y México. "México y España son países hermanos, con 500 años de historia común", ha señalado a su llegada al Palacio de Cibeles durante la entrega de las Medallas de la Ciudad por San Isidro.

Pache ha añadido que los ciudadanos mexicanos son "absolutamente bien recibidos" en España y ha negado que exista tensión entre ambos países. En ese contexto, ha diferenciado esa relación del "boicot" contra Ayuso que, según ha afirmado, habría sido alentado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

"Es público y notorio que la presidenta mexicana alentaba ese boicot a Isabel Díaz Ayuso desde que puso pie en México", ha asegurado el portavoz popular.

El secretario general del PP, Alfonso Serrano, también ha defendido la gestión del Gobierno regional y ha asegurado que "no tiene nada que ocultar". En tono crítico con el Ejecutivo central, ha afirmado que la delegación madrileña habría actuado con transparencia durante sus desplazamientos.

Serrano ha comparado además el viaje de Ayuso con los desplazamientos del Gobierno de España, asegurando que en este caso "las habitaciones las han dejado igual que las han encontrado", en alusión a la polémica de los Paradores en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Pache ha respondido a las críticas de la formación Más Madrid a la "profunda debilidad" del proyecto político de Isabel Díaz Ayuso con ironía, agradeciendo "la bendita debilidad de un proyecto que sigue dando en todas las encuestas mayoría absoluta, tanto en la ciudad como en la Comunidad de Madrid".

"Bendito proyecto el de Isabel Díaz Ayuso que tiene esa debilidad que los madrileños le reconocen cada vez un mayor apoyo", ha continuado, antes de cargar contra la formación madrileña al asegurar que se encuentra "en franco retroceso, porque todas las encuestas le dan una caída, y que se está desmembrando".

Por su parte, Alfonso Serrano también ha respondido con cierta burla a esa supuesta debilidad que apuntan desde la "menguante" izquierda: "Sí, ¿no ven cómo estamos de deprimidos?". El número dos de Ayuso piensa que el partido de Mónica García está en "dividir y crispar, y en apuñalarse entre ellos".

Únicas candidaturas claras

A ello, Serrano ha añadido que el PP de Madrid puede presumir ahora mismo de ser el único partido que tiene claros quiénes serán sus candidatos en Madrid dentro de un año, en referencia a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, frente al caos que vive la izquierda y también Vox en ese sentido.

Finalmente, Pache ha señalado que la portavoz en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, "ni siquiera tiene que ser candidata porque vuelve Mónica García después de su fracaso ministerial", en lo que, a su juicio, "parece más una broma o un intento de cambiar la realidad que, desde luego, no va a funcionar".