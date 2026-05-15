Las mejores fotos de un San Isidro con Florentino y Ayuso acaparando los focos y las dudas sobre Ortega Smith
Madrid celebró este viernes, con motivo de la festividad de San Isidro, la entrega de las Medallas de Honor y las Medallas de Madrid 2026 en el Ayuntamiento de la capital.
Las celebraciones del día de San Isidro Labrador, patrón de Madrid, han comenzado esta mañana con el izado de la bandera nacional en los jardines del Descubrimiento de la plaza de Colón.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, junto con el jefe de Estado Mayor del Ejército de la Defensa, Teodoro López Calderón, ha presidido este acto, al que también han asistido la vicealcaldesa, Inma Sanz, miembros del equipo de Gobierno y los portavoces de los grupos municipales.
El acto ha comenzado con la interpretación del himno nacional a cargo de la Unidad de Música del Ejército de Tierra, al que ha seguido el izado de la bandera nacional y un desfile en el que ha rendido honores una compañía mixta compuesta por una escuadra de gastadores, la Unidad de Música del Ejército de Tierra y secciones representativas del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio y de la Guardia Civil.
Poco antes de las 10.00 de la mañana, la hora fijada para que diera comienzo el acto de entrega de las Medallas de Honor y las Medallas de Madrid 2026 con motivo de la festividad de San Isidro, los invitados comenzaron a llegar. Entre ellos, Florentino Pérez, quien junto a Isabel Díaz Ayuso acaparó los focos y los corrillos en el Palacio de Cibeles.
El solemne acto ha estado presidido por el alcalde quien ha reafirmado la vocación de la ciudad como un lugar de “concordia y convivencia”, donde prevalece “el interés general” sobre la división y que hoy renueva el compromiso de “acoger, representar y servir a todos”. Madrid, ha dicho el regidor, es una ciudad que “siente esperanza cuando piensa en su futuro”, que se construye “desde la estabilidad, la unidad y el respeto a las instituciones que nos vertebran como nación”. En este sentido, Almeida ha ensalzado la figura de la Corona, como garantía de “permanencia y unidad” de España, en una ceremonia que ha contado con la presencia de la vicealcaldesa, Inma Sanz, miembros del equipo de Gobierno y portavoces de los grupos municipales. En la imagen, Teresa Urquijo, mujer de Martínez Almeida, acompañada por la concejal Almudena Maíllo.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, camina junto a los galardonados con las Medallas de Honor de la Ciudad de Madrid 2026 la actriz Cayetana Guillén Cuervo (2i), su hermano Fernando Guillén Cuervo (2d), el empresario mexicano Valentín Díez Morodo y el bioquímico Mariano Barbacid (i), quien durante su disurso quiso dejar claro que su labor científica seguirá adelante,"con más determinación si cabe que nunca".
La Medalla de Honor concedida a la saga Guillén Cuervo reconoce “la trayectoria escénica de una familia que es parte de la historia cultural de España”. Almeida ha recordado la figura de Fernando Guillén y Gemma Cuervo, referentes del cine, el teatro y la televisión y ha destacado cómo sus hijos, Fernando y Cayetana, con el apoyo de Natalia, “han sabido continuar su impresionante legado en los escenarios”. Con esta distinción, Madrid rinde homenaje a “una familia unida por el amor a la cultura y la interpretación", ha dicho.
Otro de los protagonistas fue Javier Ortega Smith, del que se desconce si es el portavoz legítimo de Vox, pero la realidad es que sigue siendo el portavoz.
El ya tradicional vestido de chulapa de Reyes Maroto fue nueva escudriñado.
Rita Maestre, más discreta en la vestimenta que la socialista, charlando con Ortega Smith.
Rita Maestre se vio envuelta en la polémica esta semana al lamentar no haber obtenido una plaza en una escuela infantil pública. La portavoz de Más Madrid cobra más de 100.000 euros al año.
Pero sin duda, el ‘presidente en funciones’ y candidato a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez, fue uno de los dos grandes protagonistas del acto celebrado en Cibeles después de la explosiva rueda de prensa que ofrecció esta semana.
Un protagonismo que compartió con Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid no dudó en compartir su opinión al respecto de Florentino Pérez este mismo jueves, durante una entrevista concedida a La Mañana de Federico, en esRadio.
La presidenta madrileña acaparó los focos y corrillos después de su polémico viaje a México, que tuvo que ser interrumpido tras el "boicot" y las "amenazas" de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En la imagen, Ayuso y Almeida posan junto a Florentino Pérez y el presidennte del Atlético, Enrique Cerezo. Este último recibió de manos de la presidenta madrileña hace unos días la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo.
Durante su intervención, el alcalde ha recalcado la importancia de esta festividad en la que “Madrid hace una pausa para recordar nuestras raíces y quienes contribuyeron a engrandecerla” con su trabajo, ejemplo y compromiso. Asimismo, ha reivindicado a San Isidro como “una figura sencilla, entregada al servicio de los suyos”, que ha marcado la personalidad y el carácter de la ciudad a lo largo de los siglos y ha hecho que “con entereza y con un esfuerzo muchas veces silencioso”, sea “una capital a la altura de los tiempos que corren”.
Junto a la saga Guillén Cuervo, el científico Barbacid y el empresario mexicano Valentín Diez Morodo, el Ayuntamiento ha reconocido el arraigo y la tradición de Capas Seseña y de Casa Amadeo Los Caracoles, referentes históricos de la identidad madrileña. También han sido premiados: Escuela Taurina José Cubero ‘Yiyo’; Tendam Retail, heredera del legado de Cortefiel; Helena Revoredo Delvecchio, presidenta de la empresa madrileña Prosegur; Antonio Garrigues Walker; la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP); Paloma Sánchez-Garnica, Premio Fernando Lara y Premio Planeta 2024; Paula Quinteros, fundadora y presidenta de The Objective; Elisa Aguilar, primera mujer en presidir la Federación Española de Baloncesto; Jorge Resurrección ‘Koke’; y Sergio Llull, leyenda del baloncesto.
Fuera de los muros del Palacio de Cibeles, en la Pradera de San Isidro, han acudido el líder de los socialistas madrileños y ministro del Gobierno, Óscar López, junto a su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, la presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo, y diputadas socialistas.
También a la Pradera han acudido dirigentes de Podemos como su secretaria general y diputada, Ione Belarra, y la eurodiputada y coordinadora de Podemos Comunidad de Madrid, Isa Serra.
Chulapas y pichis toman las calles de la capital durante la celebración de San Isidro.
Chulapas y pichis bailan este viernes un chotis junto a la ermita del santo en la capital durante la celebración de San Isidro.
También acudieron después a la Pradera Maestre y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, junto a Mónica García, ministra de Sanidad y aspirante en el partido a volver a competir contra Isabel Díaz Ayuso en las urnas.
La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, plagiando el lema que popularizó Donald Trump – ‘Make America great again- junto a diputadas del partido de derecha radical en la Pradera.
Chulapas y pichis toman las calles de la capital durante la celebración de San Isidro.