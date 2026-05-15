Las mejores fotos de un San Isidro con Florentino y Ayuso acaparando los focos y las dudas sobre Ortega Smith

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El solemne acto ha estado presidido por el alcalde quien ha reafirmado la vocación de la ciudad como un lugar de “concordia y convivencia”, donde prevalece “el interés general” sobre la división y que hoy renueva el compromiso de “acoger, representar y servir a todos”. Madrid, ha dicho el regidor, es una ciudad que “siente esperanza cuando piensa en su futuro”, que se construye “desde la estabilidad, la unidad y el respeto a las instituciones que nos vertebran como nación”. En este sentido, Almeida ha ensalzado la figura de la Corona, como garantía de “permanencia y unidad” de España, en una ceremonia que ha contado con la presencia de la vicealcaldesa, Inma Sanz, miembros del equipo de Gobierno y portavoces de los grupos municipales. En la imagen, Teresa Urquijo, mujer de Martínez Almeida, acompañada por la concejal Almudena Maíllo.