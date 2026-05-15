Los artistas que están reinventando San Isidro y acercando la música castiza a los jóvenes

La verbena de San Isidro ya no suena solo a organillo, chotis y canciones de otra época. Una nueva generación de artistas madrileños está recuperando el folclore castizo y reinterpretándolo con sonidos actuales, letras cercanas y referencias reconocibles para los jóvenes. Desde Pablito TEDEKA hasta grupos como La La Love You, Delaporte, Sidecars, Ginebras, Pignoise o Marlena, la música madrileña vuelve a estar de moda entre una generación que hasta hace poco apenas se identificaba con las fiestas de la capital.

Uno de los nombres propios de este San Isidro es Pablito TEDEKA. A sus 23 años, el cantante de Rivas-Vaciamadrid se ha convertido en una de las voces más representativas de esta nueva ola gracias a Pedazo de guapa, su reinterpretación del clásico chotis Madrid de Agustín Lara. Allí donde el tema original decía "Madrid, Madrid, Madrid, pedazo de la España en que nací", TEDEKA transforma el imaginario castizo con un lenguaje mucho más actual y cotidiano.

"Cuando vengas a Madrid, pedazo de guapa, voy a comerte la boca en la Puerta del Sol. Cuando vengas a Madrid, niña en cada terraza voy a presumir de tu amor", dice la canción.

Pero su apuesta por Madrid no se queda en una sola canción. Temas como La Cibeles y mi abuela o Línea 6 convierten lugares, costumbres y recuerdos madrileños en parte central de sus letras. El artista reconoce que le interesa "hablar de las cosas importantes que pasan" en la ciudad: la desaparición de los locales de toda la vida, el precio de la vivienda o la dificultad de vivir en el centro.

En una entrevista concedida a la Agencia EFE antes de actuar en las Vistillas dentro de la programación de San Isidro, el cantante explicó que su intención es "unir juventud y gente mayor". Una idea que, según él mismo reconoce, descubrió con el éxito de Pedazo de guapa, un tema que ha conectado tanto con jóvenes como con personas mayores gracias a una mezcla de nostalgia y actualidad.

Lejos del reguetón predominante, la canción apuesta por una base melódica cercana al bolero mientras pasea por lugares emblemáticos como Sol o la Plaza Mayor. Una fórmula que ha funcionado especialmente bien entre quienes buscan nuevas formas de acercarse a las tradiciones madrileñas sin renunciar a los códigos musicales actuales.

La La Love You, Sidecars o Ginebras

La recuperación del sonido castizo también ha llegado de la mano de distintas colaboraciones musicales impulsadas alrededor de San Isidro. En los últimos años, grupos como Delaporte, Ginebras y Sidecars reinterpretaron el clásico Madrid de Agustín Lara en una campaña vinculada a las fiestas madrileñas.

Cada banda aportó una visión distinta de la ciudad. Delaporte habló de un Madrid que "acoge" y que está lleno de "momentos de conexión especiales e inesperados", mientras que Ginebras introdujo referencias a La Latina, Malasaña, El Rastro o los conciertos de la pradera. Por su parte, Sidecars reivindicó espacios icónicos como Chamberí, Tirso de Molina o La Riviera.

La La Love You, Pignoise y Marlena también lanzaron nuevas versiones del chotis de Agustín Lara con referencias a la Cibeles, las cañas madrileñas, el Rastro o los bocadillos de calamares de El Brillante.

El fenómeno refleja cómo muchos artistas jóvenes están reinterpretando las tradiciones populares desde una mirada contemporánea. Igual que otros músicos han actualizado sevillanas o clásicos populares españoles, las canciones castizas empiezan ahora a encontrar un nuevo espacio entre playlists, TikTok y festivales urbanos.

Y mientras las sevillanas llevan años ocupando un lugar privilegiado entre las fiestas más populares de España, San Isidro parece haber encontrado por fin su propia banda sonora para conquistar a las nuevas generaciones.