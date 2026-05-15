Estos son los productos de la visita del Papa a España que podrás comprar a partir del 29 de mayo

Camisetas, polos, gorras, tazas, bolsos, botellas, abanicos, chapas, llaveros y banderines. Son algunos de los artículos conmemorativos diseñados con motivo del Viaje Apostólico del Papa León XIV a España y que llegarán a partir del próximo 29 de mayo a las tiendas físicas en varias ciudades del país, entre las que figura Madrid.

En el caso de la capital y la región, los productos podrán encontrarse en los establecimientos de Preciados-Callao, Castellana, Goya, Princesa, Campo de las Naciones, Sanchinarro, Pozuelo, Valderas, El Bercial y Alcalá de Henares. Cabe resaltar que las pulseras luminosas, uno de los artículos más notables de la colección, estarán disponibles de manera única en los centros de Madrid.

No obstante, el merchandising oficial ya está disponible desde este viernes a través de internet. Los quince artículos que conforman el catálogo —todos llevan impreso "Alzad la mirada", el lema de la visita— pueden comprarse en la tienda online de El Corte Inglés y en la web oficial www.conelpapa.es.

De acuerdo con la organización, todos los beneficios obtenidos con estas ventas se destinarán íntegramente a sufragar los costes de la visita del Pontífice. Además, gracias a la colaboración con la Fundación Contemplare, también podrán adquirirse productos religiosos elaborados en conventos de clausura de España, como los de las Carmelitas Descalzas de Zarautz y Torrelavega, las Dominicas de Olmedo o las Cistercienses de Casarrubios del Monte.