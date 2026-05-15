Recuenco vuelve a jugarse la alcaldía de Leganés para aprobar los presupuestos y la oposición activa la cuenta atrás

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, volvió este viernes a jugar una de las cartas más arriesgadas de la política municipal: someterse a una cuestión de confianza para intentar desbloquear unos presupuestos que la oposición mantiene en el punto de mira desde hace meses. Y, de nuevo, perdió la votación.

PSOE, Más Madrid, Podemos-IU y Vox unieron sus votos en el Pleno extraordinario para rechazar tanto la cuestión de confianza como las cuentas municipales de 2026 presentadas por el Gobierno local, integrado por PP y ULEG. El escenario abre ahora un plazo de 30 días durante el que la oposición podrá intentar articular una moción de censura que desbanque al regidor popular.

La escena recuerda casi milimétricamente a la vivida hace un año. Entonces, Recuenco recurrió al mismo mecanismo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para sacar adelante los presupuestos de 2025 tras el rechazo inicial del Pleno. Aquella maniobra permitió aprobar finalmente las cuentas, aunque dejó una legislatura marcada por el enfrentamiento político y el bloqueo institucional.

Consciente de ese precedente, el alcalde defendió este viernes su decisión apelando a la necesidad de dotar a la ciudad de unas cuentas actualizadas. "Es una cuestión de confianza de todo el equipo de Gobierno", afirmó durante su intervención. "Lo hacemos porque estamos convencidos de que unos presupuestos actualizados nos permitirán transformar la ciudad y mirar al futuro".

Pero la oposición no se movió un milímetro. Los cuatro grupos reiteraron sus críticas al proyecto económico del Ejecutivo local y votaron en contra, activando automáticamente el contador político: un mes para intentar construir una mayoría alternativa.

La aritmética municipal, sin embargo, vuelve a aparecer como el principal obstáculo. Para que prospere una moción de censura, las fuerzas que han rechazado la confianza tendrían que pactar un candidato común capaz de reunir apoyos suficientes, un escenario que ya fracasó el año pasado por las profundas diferencias entre los partidos de izquierda y Vox.

Si ese acuerdo no llega antes de que expire el plazo legal, los presupuestos quedarán aprobados de forma automática, permitiendo al Gobierno de PP y ULEG salvar nuevamente sus cuentas pese a gobernar en minoría.

Mientras tanto, Recuenco insiste en presentar la situación como una batalla entre gobernabilidad y bloqueo político. "Mi obligación es garantizar que Leganés siga avanzando y que no quede paralizado por una estrategia política de PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox", aseguró el regidor, quien añadió que su prioridad "no es el asiento", sino "la ciudad".

La oposición, por su parte, interpreta la jugada como una maniobra de presión que vuelve a tensar una legislatura ya marcada por los desencuentros. Tras la cuestión de confianza de 2025, las relaciones entre Gobierno y oposición quedaron prácticamente rotas, dificultando la aprobación de iniciativas municipales y alimentando un clima de confrontación constante en el Ayuntamiento.

Ahora, Miguel Ángel Recuenco confía en que la historia vuelva a repetirse. La oposición dispone de 30 días para demostrar lo contrario.