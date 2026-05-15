San Isidro conquista TikTok: influencers impulsan el boom castizo en redes sociales

Vestidos de chulapa, clases de chotis, rutas por la Pradera y vídeos explicando la historia de Madrid. San Isidro ha encontrado en TikTok e Instagram un escaparate inesperado para acercarse a la generación Z. Influencers y creadores de contenido llevan ya varios años intentando modernizar la imagen de unas fiestas que, tradicionalmente, no habían alcanzado la popularidad mediática de eventos como la Feria de Abril o los Sanfermines.

Una de las figuras más reconocibles de este fenómeno es la influencer Irene Rain, que desde hace tiempo dedica parte de sus redes sociales a divulgar tradiciones madrileñas. A través de una serie de TikTok llamada "Miércoles castizos", la influencer explica el origen de costumbres, comidas y símbolos vinculados a Madrid y anima a sus seguidores a acercarse a las fiestas de San Isidro.

En uno de sus vídeo, Irene Rain reivindica la esencia popular de la verbena madrileña frente a quienes intentan convertirla en un evento más "instagrameable". "Esto no es la Feria de Abril, esto es la verbena de San Isidro", explica mientras recorre la Pradera. La creadora recuerda que las fiestas se celebran "en un parque de toda la vida", sin casetas ni entradas, donde la gente se sienta en el césped para comer, bailar chotis y disfrutar de conciertos.

En otros vídeos, la influencer también explica el origen del traje de chulapa o la tradición del chocolate con churros, contextualizando históricamente costumbres que muchos jóvenes desconocían. Su contenido mezcla divulgación cultural con un lenguaje y una estética adaptados a TikTok, convirtiendo símbolos tradicionales en contenido apetecible para la generación Z.

Vestidos de chulapa

El interés por San Isidro en redes no se limita a la divulgación histórica. También se ha convertido en una oportunidad estética y de moda para muchas creadoras de contenido. Influencers como Mada Mariño han comenzado a documentar su preparación para las fiestas con vídeos aprendiendo a bailar chotis o buscando su vestido de chulapa.

En uno de sus TikTok, la creadora acude a una clase de chotis para aprender el baile tradicional madrileño y estar preparada para la verbena. "Esto se trata de aprender y de hacer actos y no solo palabras", asegura en el vídeo mientras practica los pasos junto a profesores.

@soysarafructuoso Preparadas para este año chulapas? 🫂 💅🏼 SAN ISIDRO 2026!!! Gracias @alberto Batres por volver a confeccionar mi traje de este año, el año pasado fue precioso. ♬ sonido original - sarafructuoso

También la influencer Sara Fructuoso se ha sumado a esta tendencia con vídeos de tipo "get ready with me" en los que enseña cómo se viste para celebrar San Isidro. A esto se añaden decenas de creadoras que publican tutoriales y consejos para adaptar la estética castiza a prendas actuales, especialmente entre quienes no tienen un traje tradicional.

Algunas usuarias recomiendan reutilizar faldas antiguas, combinar blusas de mangas abullonadas con mantones heredados o incorporar flores naturales y pañuelos para conseguir una versión más moderna del traje de chulapa. En muchos casos, el mensaje gira en torno a reinterpretar la tradición desde una estética contemporánea y accesible.

Popularización de clásicos

La música también ha jugado un papel clave en esta viralización. Canciones clásicas como La chica del 17, de Lilián de Celis, o Si te casas en Madrid, de Olga Ramos, han comenzado a utilizarse de nuevo en TikTok como banda sonora para vídeos relacionados con las fiestas madrileñas.

Todo ello forma parte de un intento colectivo por reposicionar San Isidro entre los jóvenes. Aunque las fiestas madrileñas todavía no alcanzan el nivel de fenómeno social que generan otras celebraciones españolas, las redes sociales están ayudando a construir una nueva imagen más cercana, visual y compartible de la tradición castiza.

Lejos de intentar competir con otras fiestas populares, muchos de estos creadores defienden precisamente aquello que hace diferente a San Isidro: su carácter abierto, popular y cotidiano. Una verbena en la que conviven mantones, entresijos, rosquillas, chotis y, ahora, TikTok.