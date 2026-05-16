Más Madrid exige a Ayuso gafas gratis y programación con "perspectiva de género" para ver el eclipse de sol

Más Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la Asamblea de Madrid para exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el envío domiciliario y gratuito de gafas homologadas ante el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

La formación liderada por Mónica García vincula la observación del fenómeno astronómico con la "perspectiva de género" y la "representación equilibrada de mujeres" en la divulgación científica.

Gafas gratis a domicilio y "perspectiva de género"

La medida más llamativa de la PNL es la exigencia de una "distribución domiciliaria de gafas homologadas" a toda la población madrileña. El partido justifica esta medida en la necesidad de garantizar un "acceso universal" y evitar el uso de métodos caseros, ignorando que la Comunidad ya ha previsto 31 puntos de observación con reparto de material.

En estos puntos autorizados, la Comunidad de Madrid ya contempla el reparto gratuito de gafas homologadas para los asistentes, descartando por innecesario el envío masivo a cada domicilio particular.

No obstante, el punto que más polémica genera es el apartado 6.5 del documento, donde se exige taxativamente "la incorporación de la perspectiva de género en toda la programación, garantizando una representación equilibrada de mujeres en los espacios de divulgación científica".

Sobre la aplicación de estas políticas en un evento astronómico, desde el partido evitan dar detalles técnicos previos al debate parlamentario: "Me gustaría no hacer spoiler. El día que se debata en el pleno veréis cómo desde cualquier iniciativa, la menos insospechada, se puede aplicar la perspectiva de género para que haya más igualdad, incluso para ver las estrellas", dijo Manuela Bergerot a la prensa el pasado jueves.

Según Más Madrid, sin una estabilidad en la carrera investigadora, el eclipse será solo un "escaparate publicitario" y un "decorado efímero".

Red pública "Madrid bajo el cielo"

La propuesta incluye la creación del programa "Madrid bajo el cielo", concebido como una red pública de observación ciudadana. Este plan busca habilitar plazas, parques y centros educativos en todos los municipios de la región para asegurar que ningún ciudadano quede excluido de la experiencia por su lugar de residencia.

Finalmente, Más Madrid vincula el éxito del evento a una mayor inversión en ciencia, reclamando que esta promoción se acompañe de un refuerzo real en la financiación de la universidad pública y la carrera investigadora para avanzar hacia el 3% del PIB regional en I+D+i.