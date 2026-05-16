Un relojero se enfrenta a seis años de prisión tras apropiarse más de 100 relojes de lujo en Madrid

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita seis años de prisión para un trabajador de una empresa de reparación de relojes acusado de apropiarse presuntamente de más de un centenar de relojes de alta gama valorados en 304.908 euros.

El juicio se celebró esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid. Según el escrito de acusación, el procesado, identificado como SK, trabajaba en la mercantil Unión de Relojeros Certificados SLU, una empresa dedicada a la reparación de relojes y joyería en la capital.

La Fiscalía sostiene que el acusado se aprovechó de la confianza de clientes y compañeros para quedarse con relojes entregados para reparación entre 2016 y octubre de 2019, sin devolver posteriormente las piezas a sus propietarios.

El Ministerio Público cifra en 101 los relojes presuntamente apropiados, pertenecientes tanto a particulares como a establecimientos de joyería. Entre las piezas desaparecidas figuran relojes de marcas de lujo como Rolex, Omega, Patek Philippe, Hublot, Cartier, Blancpain, Vacheron Constantin o Franck Muller.

Perjudicados e indemnizaciones

El escrito recoge hasta 31 perjudicados, algunos de los cuales reclaman cantidades superiores a los 40.000 euros por las piezas desaparecidas. La acusación considera que los hechos constituyen un delito continuado de apropiación indebida y solicita, además de la pena de prisión, una multa de veinte meses.

La Fiscalía reclama también que el acusado indemnice a los afectados por las cantidades reclamadas en concepto de responsabilidad civil. Asimismo, solicita la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa para la que trabajaba el procesado durante el periodo en el que presuntamente se produjeron las desapariciones de los relojes.