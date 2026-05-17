Cuando Madrid pareció Oklahoma: la historia del tornado que sembró el terror en la capital hace 140 años

Hace 140 años, el cielo de Madrid se volvió negro en cuestión de minutos. El viento arrancó árboles centenarios, destrozó edificios y sembró el pánico en una ciudad que apenas comenzaba a expandirse más allá de sus límites históricos. Aquella tarde del 12 de mayo de 1886, un tornado atravesó la capital dejando decenas de muertos y una escena de devastación que aún hoy sigue siendo uno de los episodios meteorológicos más violentos documentados en España.

El fenómeno, del que esta semana se cumplieron 140 años, continúa sorprendiendo incluso a los expertos. "Es uno de los tornados más intensos documentados en España", explica José Ángel Núñez, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien recuerda que, aunque los tornados no son habituales en el país, sí se registran varios cada año, casi siempre de pequeña escala y escasa duración. El de Madrid, sin embargo, fue otra cosa.

Según los estudios meteorológicos posteriores, el tornado nació en la zona de Carabanchel Alto y avanzó hacia el noreste recorriendo entre 12 y 18 kilómetros, con una anchura que llegó a alcanzar un kilómetro. A su paso dejó un reguero de destrucción en pleno corazón de la capital.

Las crónicas de la época relatan escenas de caos: tejados arrancados, carruajes volcados y árboles desplomados sobre paseantes. El Casón del Buen Retiro sufrió daños importantes y en el Real Jardín Botánico quedaron arrasados numerosos ejemplares centenarios. También varias edificaciones quedaron seriamente afectadas por un viento que, según las estimaciones actuales, pudo alcanzar velocidades de hasta 266 kilómetros por hora.

Con los criterios actuales de medición, aquel fenómeno podría clasificarse como un tornado de categoría EF3 en la Escala Fujita Mejorada, utilizada internacionalmente para medir la intensidad de estos episodios extremos.

El número exacto de víctimas sigue siendo objeto de debate. Algunas investigaciones hablan de varias decenas de fallecidos, mientras que otros estudios elevan la cifra hasta cerca de medio centenar, además de más de un centenar de heridos.

Para Manuel Mora García, meteorólogo de la Aemet, aquel día se produjo una situación atmosférica excepcional en el centro peninsular. "Hubo una extraordinaria actividad convectiva, con tormentas, granizo, lluvias intensas y fuertes rachas de viento", explica. El tornado de Madrid no fue, de hecho, el único: los expertos creen que otro pudo afectar también a zonas de Guadalajara.

A diferencia de la imagen asociada a los grandes tornados de Estados Unidos, en España estos fenómenos suelen pasar desapercibidos. Son muy locales, duran poco tiempo y afectan a áreas reducidas. En el Mediterráneo aparecen con más frecuencia al final del verano y en otoño; en el interior peninsular son más raros, aunque potencialmente más violentos, especialmente durante episodios de fuerte inestabilidad atmosférica.

La gran pregunta es inevitable: ¿podría volver a ocurrir algo así en Madrid? Los meteorólogos no lo descartan, aunque consideran que la probabilidad es baja. Núñez recuerda que en climatología se habla de "periodos de retorno", es decir, el tiempo estimado para que un fenómeno extremo vuelva a repetirse con intensidad similar. "Estos episodios tienen recurrencias de varias décadas. Puede volver a ocurrir, aunque es poco probable", señala.

La dificultad para detectar estos fenómenos sigue siendo enorme incluso en pleno 2026. Los tornados pertenecen a la llamada "microescala meteorológica", lo que complica tanto su predicción como la medición exacta de su intensidad. Y si hoy resulta difícil seguirles el rastro, los expertos imaginan el reto que supuso reconstruir lo ocurrido hace siglo y medio.

Quizá por eso el tornado de 1886 sigue ocupando un lugar singular en la memoria meteorológica española: un episodio casi fantasmal, devastador y extraordinario que convirtió durante unos minutos las calles de Madrid en el escenario de una catástrofe propia del cinturón de tornados norteamericano.