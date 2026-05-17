Tres heridos por arma blanca en una reyerta entre bandas en San Blas

Una reyerta ocurrida durante la madrugada de este domingo en el distrito madrileño de San Blas dejó tres personas heridas por arma blanca, dos de ellas con lesiones penetrantes en la zona costal. Los hechos se produjeron en el número 40 de la calle Aquitania y están siendo investigados por la Policía Municipal de Madrid.

La pelea tuvo lugar sobre la 01:40 horas y, según han confirmado fuentes de Emergencias Madrid, se originó entre bandas. Como consecuencia del enfrentamiento, dos jóvenes de 23 y 24 años sufrieron heridas por arma blanca en el torso.

Efectivos del Samur-Protección Civil atendieron a ambos en el lugar antes de trasladar al que presentaba mayor gravedad al Hospital Universitario La Paz y al otro joven al Hospital Universitario 12 de Octubre, según ha informado el supervisor de Samur-PC, Ervigio Corral.

#Reyerta en calle Aquitania, #SanBlas. @SAMUR_PC atiende a tres heridos por arma blanca, uno de ellos grave con una herida en costado. Los tres son estabilizados y trasladados a diversos hospitales. @policia investiga lo ocurrido.

Colabora @policiademadrid. pic.twitter.com/B0DRzfCxU4 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) May 17, 2026

Además de los dos jóvenes, en el bando rival un hombre de 36 años también resultó herido durante la reyerta. Presentaba cortes leves en dos dedos de la mano derecha y fue trasladado al Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

La Policía Municipal de Madrid mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos y por el momento no han trascendido detenciones relacionadas con el suceso.