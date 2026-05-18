Alarma por la presencia de armas blancas en la capital: 140 heridos y dos fallecidos en lo que va de año

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha mostrado este lunes la "preocupación" del Ayuntamiento de Madrid por la presencia de armas blancas en las calles de la capital. En lo que va de año, se han producido más de 140 atenciones a heridos por parte de los servicios municipales de emergencias y dos fallecidos, además de cinco incidentes con armas de fuego y un fallecido.

Ante el incremento en los últimos meses de las intervenciones policiales por tenencia de este tipo de armas, Sanz ha defendido que se necesitan "modificaciones legales" para sancionar "más y mejor" este delito. De acuerdo con la vicealcaldesa, a pesar de que el uso de las armas de fuego en la ciudad es "algo excepcional", hay una "proliferación" de armas blancas, lo que provoca que haya que "tomar medidas".

"Me consta que hay distintas iniciativas en el Congreso de los Diputados para que se puedan endurecer las sanciones y la normativa relativa tanto a la tenencia de esas armas como, por supuesto, a su utilización", ha apuntado Inmaculada Sanz en un acto en la Jefatura de la Policía Municipal de Madrid, donde ha presentado el balance de la actividad del cuerpo en la capital.

La delegada de Seguridad y Emergencias también ha subrayado la necesidad de "seguir redoblando las sanciones" en lo relativo a las reincidencias, ya que, en sus palabras, "no es comprensible" que los agentes de policía "detengan 30 o 40 veces a la misma persona y no tenga una sanción que sea suficientemente contundente como para que se le retire" de las calles de la ciudad.

A su juicio, la respuesta tiene que ver con "una mayor presencia policial en determinados barrios", para lo que se necesita incrementar el número de efectivos de la Policía Municipal y de la Policía Nacional. Asimismo, ha vinculado los cambios legales para evitar que las bandas utilicen a menores de edad para sus actos delictivos.

Sanz ha aprovechado para recordar que la Constitución establece que la competencia en materia de seguridad pública corresponde al Gobierno central, en concreto al Ministerio del Interior. Por parte del Consistorio, ha afirmado que van "a seguir reforzando el cuerpo" como han hecho desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, con 2.800 plazas convocadas, ocho nuevas comisarías e incorporación de nuevos medios como los dispositivos ‘táser’ o la instalación de la mitad de las 400 cámaras de videovigilancia que opera Policía Municipal en la ciudad.

Doscientas actuaciones en lo que va de año

En el ámbito de la seguridad ciudadana, la Policía Municipal de Madrid ha intervenido en este primer periodo del año en 200 actuaciones por tenencia de armas en la capital (más de 11 a la semana y casi dos al día de media). Por otro lado, los agentes han ejecutado entre enero y abril 574 intervenciones relacionadas con las personas, 1.227 con el patrimonio y 2.789 por tenencia y consumo de drogas.

El cuerpo municipal también ha detenido e investigado en este inicio de año, entre otros, a 105 personas por lesiones, a 131 por violencia de género, a 22 por abusos y agresiones sexuales, a 81 por amenazas, a 76 personas por robos con violencia e intimidación, a 63 por delitos contra el patrimonio, a 47 por delitos relacionados con la propiedad intelectual e industrial, a 265 contra la salud pública, a 1.784 contra la seguridad vial, a 81 personas por falsedad documental y a 82 por atentado, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Igualmente, se han llevado a cabo 2.464 actas y denuncias por protección a los consumidores y usuarios por venta ambulante ilegal en la vía pública, así como 6.772 inspecciones y actuaciones y 11.079 denuncias en locales de espectáculos públicos y actividades recreativas. A su vez, los agentes tutores de Policía Municipal han mantenido un total de 1.772 contactos en centros escolares e instruido 537 expedientes para velar por la seguridad de los menores en esos entornos.