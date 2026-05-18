La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado una voz de alarma pública tras denunciar la existencia de una plaga de ratas que está afectando gravemente a áreas críticas del Centro Penitenciario de Valdemoro, concretamente a las instalaciones de la enfermería, la sala de curas y la farmacia. Según ha explicado la organización sindical a través de un comunicado oficial, la presencia de estos roedores ha dejado de ser un hecho puntual para convertirse en una constante desde hace varios días en el interior de la zona médica de la prisión.

En el desglose de su denuncia, el sindicato ha desvelado que los roedores son vistos de forma habitual corriendo por el suelo, escondiéndose detrás del mobiliario, y moviéndose de manera libre por el interior de armarios y zonas de almacenamiento de material sanitario. La preocupación es máxima debido a que estas alimañas transitan libremente por las áreas exactas donde se manipulan los medicamentos, se dispensa la atención directa a los internos y desempeña sus labores diarias el personal sanitario del centro.

Para CSIF, el escenario actual representa "un riesgo sanitario grave", una circunstancia que se vuelve especialmente alarmante al originarse en un espacio que está destinado por definición a la asistencia médica. Desde la organización han criticado con dureza que "la presencia de excrementos, orina y posibles restos de roedores por el suelo genera condiciones antihigiénicas incompatibles con cualquier centro sanitario y vulnera los derechos fundamentales a la salud y a una adecuada asistencia sanitaria con el riesgo de posibles contagios y enfermedades".

A este respecto, los representantes de los trabajadores han querido incidir en el peligro real que rodea a esta situación, destacando que las excretas de rata funcionan como "un importante vehículo de transmisión de patógenos graves para los humanos". Asimismo, han recordado que el contagio entre personas y roedores ocurre de manera principal al "inhalar el polvo contaminado de las heces secas, pudiendo transmitir enfermedades mortales".

Ante la gravedad de los hechos descritos, CSIF ha formalizado una petición dirigida directamente tanto al director como a la administradora del Centro Penitenciario de Valdemoro. En dicho requerimiento, solicitan formalmente que se admita a trámite la denuncia presentada y que, de manera inmediata, se pongan en marcha las actuaciones oportunas que conduzcan a "una comprobación inmediata de la enfermería".

De igual modo, las exigencias del sindicato van más allá de la mera comprobación visual, ya que consideran imprescindible la realización de "una inspección urgente" que sea tutelada por la propia Dirección del centro. El objetivo final de esta medida es que se adopten sin demora las disposiciones necesarias que consigan garantizar la salud integral de todos los empleados públicos y de la población reclusa. Para lograrlo, instan a "la contratación inmediata" de una empresa externa que esté especializada en el control de plagas, con el fin de que ejecute una labor de desratización integral y totalmente efectiva en la enfermería y en el resto de las zonas colindantes que se hayan visto afectadas.

Para concluir con su batería de demandas, la organización sindical ha reclamado que se lleven a cabo tareas exhaustivas de limpieza profunda y desinfección en toda la superficie perjudicada, unas labores que también deberían correr a cargo de una empresa certificada en la materia. Por último, han solicitado que la Dirección del centro penitenciario actúe con total transparencia y notifique a CSIF por escrito tanto las medidas que se vayan adoptando progresivamente como el resultado final de las inspecciones que se realicen.