Robo espectacular en el Media Markt de Alcorcón: revientan el escaparate a mazazos y huyen tras robar por la M-40

Un grupo de ladrones asaltó esta madrugada la tienda de Media Markt del Parque Oeste de Alcorcón utilizando el método del alunizaje. Sin embargo, en esta ocasión no empotraron un vehículo contra el escaparate, como suele ocurrir en este tipo de robos.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron sobre las tres de la madrugada de este domingo. El aviso lo dio la empresa de seguridad del establecimiento después de detectar dos vehículos de alta gama frente a la tienda situada en la calle Estambul.

Las cámaras grabaron cómo cuatro encapuchados se bajaban de los coches. Según información de Telemadrid, en total participaban entre seis y siete personas, todas ellas con el rostro oculto y guantes. Nada más llegar, rompieron el cristal del escaparate del local con mazas y comenzaron a preparar el acceso al interior.

El establecimiento cuenta con varios bolardos fijos en la entrada, por lo que los asaltantes no pudieron utilizar el vehículo para embestir directamente el escaparate. En su lugar, ataron una cuerda a la verja metálica de cierre y la engancharon a uno de los coches, un Audi Q7, según Telemadrid. Al arrancar el vehículo, consiguieron tirar abajo el cierre y acceder a la tienda.

🚨 Alunizaje en una tienda de Media Mark en Alcorcón 📌 La noticia: https://t.co/55UnFUOOk5

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El robo duró apenas unos minutos. Los ladrones entraron al establecimiento, cogieron algunos teléfonos móviles y regresaron rápidamente a los vehículos, que permanecían arrancados frente al local.

Tras el robo, la Policía Nacional inició una persecución por la A-5 y después por la M-40. Sin embargo, los vehículos consiguieron escapar y, por el momento, no han trascendido detenciones.