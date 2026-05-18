Apuñalan un hombre de 51 años en el distrito madrileño de Usera tras una discusión

Un hombre de 51 años ha resultado herido leve tras ser apuñalado en el distrito madrileño de Usera. La Policía Nacional ha detenido posteriormente al presunto autor de los hechos, también de 51 años y de nacionalidad española, después de que huyera inicialmente del lugar de la agresión.

Los hechos se produjeron en las inmediaciones del número 26 de la calle Dolores Barranco. Hasta allí se desplazaron sanitarios para atender a la víctima, que presentaba dos heridas de arma blanca en la zona del abdomen y la clavícula.

Según las primeras informaciones, el hombre herido se encontraba en estado de embriaguez cuando fue atendido por los servicios de emergencia. Tras una primera asistencia en el lugar, fue trasladado con pronóstico leve al Hospital Universitario 12 de Octubre. Los sanitarios comprobaron que las lesiones no revestían gravedad, aunque precisaron traslado hospitalario para una evaluación más completa.

El agresor huyó tras el ataque

Después del apuñalamiento, el presunto autor de los hechos abandonó la zona. La Policía Nacional inició entonces un dispositivo de búsqueda que permitió localizar y detener posteriormente al sospechoso.

Las primeras investigaciones apuntan a que el origen de la agresión habría sido una discusión entre ambos hombres. Los agentes continúan recabando información para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.