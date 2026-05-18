Ayuso, a la cúpula del PP de Madrid: "Nada está ganado", hay que "trabajar como si estuviéramos en campaña permanente"

Isabel Díaz Ayuso ha comparecido este lunes ante el Comité Ejecutivo de su partido donde ha querido valorar y destacar dos hechos concretos: el resultado del PP en las elecciones andaluzas de este domingo y el auto de la Audiencia Nacional que ha dado la razón a la Comunidad de Madrid frente al Ministerio de Ángel Víctor Torres y ha suspendido cautelarmente la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de Memoria Democrática.

No estaba previsto que la comparecencia de la presidenta del PP de Madrid ante la dirección de su partido se retransmitiera en abierto para que los medios de comunicación pudieran seguir su intervención. Pero al filo de las 16.30 horas de este lunes se produjo el anuncio con eso margen.

Ayuso ha advertido a los suyos que a raíz de esta concatenación de pésimos resultados obtenidos en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, el Gobierno de Pedro Sánchez atacará con más dureza si cabe la Comunidad de Madrid. Y es que es "un Gobierno profundamente sectario que cuanto más se empequeñece más se embrutece". Pero aunque su final sea abrupto, dijo, va a haber un final más pronto que tarde.

Tras las elecciones andaluzas, todos los ojos se han vuelto hacia la presidenta madrileña. ¿Logrará retener su mayoría absoluta que le permite gobernar sin ataduras? En Vox creen que no, que Madrid no representa una burbuja y que el crecimiento de su partido provocará una pérdida de apoyo a la dirigente popular.

La presidenta, por su parte, quiso transmitir a los suyos su confianza en el trabajo realizado pero pedirles al mismo tiempo un esfuerzo extra porque "nada está ganado". Aún queda un año para las elecciones autonómicas y municipales en Madrid pero hay que "trabajar como si estuviéramos en campaña permanente, no confiarnos y atender a las necesidades" que planteen los madrileños, dijo.

El PP de Madrid activa así su maquinaria electoral cuando queda un año para las elecciones autonómicas y municipales en la región, con la vista puesta en los municipios y con varios actos para reivindicar el modelo impulsado por la presidenta. El objetivo es movilizar la estructura del partido para el último año de legislatura antes de las elecciones para "revalidar la confianza mayoritaria de los ciudadanos y seguir ampliando el modelo de éxito que hoy representa la Comunidad de Madrid y sus ayuntamientos".

Los días 19 y 22 de mayo, los populares madrileños desarrollarán seis mesas de trabajo en el Centro Cultural Emilia Pardo Bazán, en el distrito de Salamanca de Madrid ciudad, bajo el lema de Madrid está de moda. En ellas, participarán alcaldes, consejeros, concejales y miembros de la dirección regional, así como afiliados, y se abordarán distintas temáticas como la economía, la vivienda, la inversión, la cultura, el deporte o las políticas sociales, como "claves del éxito de Madrid".

El acto principal se celebrará este viernes con la tradicional fiesta-mitin que el PP celebrará en el parque de Berlín. El mismo será clausurado por la presidente junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, con el objetivo de hacer balance de estos tres años de legislatura. Contará también con intervenciones de miembros de la dirección regional del partido y con alcaldes y portavoces de la región. A ello, se sumará durante estos días una campaña informativa en las calles de distritos madrileños y municipios con mesas y carpas para dar a conocer la gestión realizada en estos años a través también de folletos.

A falta de un año de la próxima convocatoria electoral, el PP de Madrid quiere movilizar a toda su organización para trasladar a los madrileños "un balance de gestión basado en hechos, resultados y transformación". Quieren reivindicar que Madrid se ha consolidado como "el principal motor económico, social y cultural de España gracias a políticas centradas en la libertad, la bajada de impuestos, la creación de empleo y unos servicios públicos cada vez más fuertes y eficaces".

Mientras otros partidos "viven instalados en la división y la incertidumbre", Madrid ofrece "estabilidad, crecimiento y liderazgo, convirtiéndose en el mejor ejemplo de que otra forma de gobernar España es posible".

Es necesario que "todos los días demos batallas, demos nuestra mejor versión para obtener el mejor resultado", añadió también. Una de esas batallas dadas y de la que Ayuso sacó pecho fue precisamente de su última victoria en los tribunales. "Es exactamente una prueba más de lo que se intenta hacer desde el Gobierno y de lo que se logra cuando se trabaja y se dan todas las batallas, porque si uno se deja arrasar por el Gobierno de esa manera sectaria, comprando sus mensajes, muchas de estas victorias no se darían", dijo.

"Me alegro por muchos motivos, el primero porque la Real Casa de Correos fue elegida sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid por don Joaquín Leguina, socialista, el primer presidente de la Comunidad de Madrid, que decidió que ese edificio tendría que ser un símbolo de futuro de unidad y de respeto por la pluralidad que caracteriza al pueblo de Madrid. En segundo lugar, porque los títulos de demócrata no los pone ni los quita quien está ahora mismo trabajando de manera denodada por carcomer los contrapesos de esta democracia y todas las instituciones para seguir al frente de ella", expuso también.

Volviendo al análisis de este ciclo electoral que concluyó el domingo, el balance de Ayuso es claro: "El Partido Popular, elección tras elección, arrasa a la izquierda. Y Pedro Sánchez a estas horas, ya hace tres y cuatro comicios, debería haber dimitido. Todos sabemos que está aguantando contra la voluntad de sus afiliados, de sus delegaciones territoriales, de sus candidatos y del pueblo, que expresa su voluntad en las urnas en cada elección autonómica. Necesita ver de qué manera cambia de pantalla, puede retorcer un poquito más la historia, hacer anuncios electoralistas como los que vamos a presenciar en los próximos días para intentar comprar voluntades a los nacionalistas catalanes, si puede perseguir un día más a algún juez, retorcer la verdad contra fiscales. Sin embargo, lo que estamos viendo es que esa estrategia es un desastre, que Pedro Sánchez es un gran desastre y cada vez que va a las urnas cosecha un gran desastre. Y por eso va al choque, al enfrentamiento constante, a la utilización de los medios públicos, la utilización del Estado".

En este sentido, aseguró que el presidente del Gobierno "podrá pleitear todo lo que quiera con el dinero de todos, podrá emprender las campañas que quiera, pero la realidad es tozuda. Y es que no se puede gobernar contra los ciudadanos, no se puede seguir promoviendo estas divisiones sociales revisionistas".