La Audiencia Nacional avala a Ayuso y suspende que la Real Casa de Correos sea lugar de Memoria Democrática

La Audiencia Nacional ha dado la razón al Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso frente al Ministerio de Ángel Víctor Torres y ha suspendido cautelarmente la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de Memoria Democrática.

La comunidad presentó el pasado mes de octubre de 2025 un recurso contencioso-administrativo en el que impugnaba la medida adoptada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que declaraba al edificio en el que tiene sede la Presidencia de la Comunidad de Madrid como lugar de Memoria Democrática. Este hecho se justificaba en que el edificio albergó durante el Franquismo la Dirección General de Seguridad, lugar en el que, según Memoria Democrática se torturaba a personas por motivos políticos e ideológicos.

La sala, según un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, ha acordado "adoptar la medida cautelar solicitada, acordando la suspensión de la ejecución del Acuerdo de 20 de octubre de 2025, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por el que se declara Lugar de Memoria Democrática la extinta Dirección General de Seguridad". Esta resolución, según explica, se da sin derecho a la compensación de costas por parte del organismo dependiente de Torrres y asevera que Memoria Democrática tiene derecho a interponer un recurso de reposición.

El auto acuerda la suspensión de la declaración como lugar de Memoria Democrática, una medida cautelar pedida por la Comunidad de Madrid, hasta que se acuerde finalmente si es legal que Memoria Democrática otorgue el citado reconocimiento al edificio en el que se encuentra el despacho oficial de Díaz Ayuso. El recurso planteado por el Gobierno de la líder popular destacaba que la Comunidad tiene el deber de velar por la imagen de la institución y que la declaración del edificio en la que tiene sede su Gobierno como un lugar de "torturas" podría dañar la imagen institucional que acompaña a la Presidencia de la región.

"No puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la Sede de la Presidencia de la CAM pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmarse que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa. Desde esta perspectiva, toda vez que cabe la hipótesis de que se genere un efecto adverso en la imagen institucional de la CAM, la medida cautelar solicitada se evidencia como pertinente", recalca el auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Por ello, suspende cautelarmente la declaración, que con insistencia ha defendido el ministro Torres ante las quejas de Ayuso, que ha resaltado la importancia institucional y turística del edificio, situado en la Puerta del Sol de la capital.