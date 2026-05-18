La causa del grave atropello de siete ciclistas en Brunete: el conductor del coche "se quedó dormido"

El atropello de siete ciclistas en Brunete este domingo continúa este lunes bajo investigación y con nuevas valoraciones por parte de la Comunidad de Madrid, que apunta a un posible error humano como causa del accidente.

El siniestro se produjo en torno a las 09:30 horas, en el kilómetro 33,9 de la carretera M-600, cuando un turismo arrolló a un grupo de ciclistas. Según Emergencias 112, hasta el lugar se desplazaron efectivos del SUMMA 112, que atendieron a siete hombres de entre 25 y 50 años.

De los afectados, uno presenta pronóstico grave tras sufrir un traumatismo craneoencefálico y tuvo que ser trasladado en helicóptero al Hospital Puerta de Hierro. Los otros seis ciclistas presentaron lesiones de distinta consideración: cuatro con heridas moderadas y dos leves, en su mayoría traumatismos, fracturas y contusiones. Todos fueron derivados a distintos centros hospitalarios de la región.

En cuanto al conductor del turismo, un joven de 19 años, tuvo que ser atendido en el lugar del accidente tras sufrir una crisis de ansiedad.

Atropello a un grupo de ciclistas por un turismo 📍M-600, Brunete#SUMMA112 atiende a siete ciclistas, uno de ellos grave, cuatro moderados y dos leves, trasladados todos al hospital. También atienden al conductor del turismo por crisis de ansiedad. Investiga @guardiacivil… pic.twitter.com/gLnOy6AxWE — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) May 17, 2026

Este lunes, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha señalado en declaraciones desde Guadarrama que el accidente no guarda relación con el estado de la vía. "La carretera se encontraba en perfecto estado", ha afirmado.

Rodrigo ha apuntado además a un "fallo, un error del conductor, que se quedó dormido" como posible causa del siniestro, según ha trasladado en sus declaraciones a los medios. También ha insistido en la necesidad de extremar la precaución tanto por parte de conductores como de ciclistas.

En paralelo, el consejero ha recordado que la Comunidad de Madrid continúa trabajando en la ampliación de la red de carriles bici. "Tenemos que ir poco a poco porque tenemos que entender que en la Comunidad de Madrid tenemos más de 2.500 kilómetros de carretera", ha explicado Rodrigo, que ha defendido el ciclismo como una actividad que contribuye al deporte y al turismo en la región.