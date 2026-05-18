La transformación más ambiciosa de la historia reciente del Metro de Madrid ya rueda sobre raíles. Lejos todavía de los túneles de la capital, en una pista de pruebas de la localidad navarra de Corella, el primero de los nuevos trenes automáticos de la futura Línea 6 comienza a moverse bajo la atenta mirada de técnicos e ingenieros. Es el primer paso visible de una revolución silenciosa que cambiará por completo la línea más utilizada de toda la red madrileña.

Cada día, más de 400.000 viajeros utilizan la circular de Metro, una arteria subterránea que conecta barrios, estaciones y buena parte de la vida cotidiana de la capital. En apenas dos años, esos trayectos dejarán de hacerse en convoyes convencionales para pasar a realizarse en trenes sin conductor, más rápidos, más amplios y completamente automatizados.

Las primeras pruebas se desarrollan en el CAF Track Test Center, el complejo especializado que la empresa CAF tiene en Navarra para validar material ferroviario antes de su entrada en servicio. Allí se está comprobando el funcionamiento de todos los sistemas del nuevo convoy: frenado, aceleración, comunicaciones, seguridad y compatibilidad tecnológica.

La escena marca el inicio de un proyecto estratégico para la Comunidad de Madrid, que ha destinado más de 531 millones de euros a la compra de 48 nuevos trenes destinados a culminar la automatización integral de la Línea 6.

La segunda unidad llegará a Corella en junio y, a partir de julio, las dos primeras composiciones —de seis coches cada una— comenzarán a trasladarse a Madrid para continuar los ensayos en la red del suburbano. Primero circularán de madrugada y en modo manual por las líneas 10, 11 y 12. Más adelante, cuando terminen las obras de adaptación tecnológica, las pruebas se trasladarán ya a la propia Línea 6 en circulación automática.

La fabricación avanza mientras tanto en las plantas que CAF tiene en Beasain e Irún, donde se ensamblan unos trenes diseñados para aumentar la capacidad y agilizar el tráfico en una línea que soporta una enorme presión diaria.

El cambio no será únicamente tecnológico. También transformará la experiencia de viaje de los usuarios. Sin cabina de conducción y con pasillos completamente abiertos entre coches, los nuevos convoyes ofrecerán hasta un 17% más de espacio interior.

Cada tren podrá transportar a 1.385 pasajeros y alcanzará velocidades de hasta 110 kilómetros por hora, un tercio más que los actuales. Además, la automatización permitirá reducir las frecuencias hasta los dos minutos, una de las claves para descongestionar una línea considerada estratégica para la movilidad madrileña.

Los nuevos trenes también incorporarán elementos cada vez más demandados por los viajeros: zonas reservadas para bicicletas y carritos infantiles, espacios adaptados para personas con movilidad reducida, cargadores para dispositivos móviles, aire acondicionado, videovigilancia y sistemas de información visual y acústica más avanzados.

Entre las novedades destaca, además, la instalación de bucle inductivo para personas con audífonos, una tecnología orientada a mejorar la accesibilidad dentro de los convoyes.

Pese a todos esos cambios, la imagen exterior seguirá siendo reconocible para los madrileños: predominio del blanco y puertas azules, una seña visual ya característica del Metro madrileño.

La automatización de la Línea 6 coloca a Madrid en el grupo de grandes ciudades que avanzan hacia redes ferroviarias completamente digitales y sin conductor. Pero antes de que los viajeros puedan subir a estos nuevos trenes todavía quedan meses de pruebas, validaciones y ajustes técnicos. Por ahora, la revolución del suburbano madrileño comienza lejos del bullicio de los andenes, en silencio y sobre una pista de ensayos en Navarra.