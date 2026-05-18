Madrid lanza una plataforma digital para unificar la formación de todos sus sanitarios

La Comunidad de Madrid ha creado una nueva plataforma digital destinada a unificar la gestión de la formación de los profesionales de sus centros sanitarios. La herramienta integra en un único entorno los distintos niveles de aprendizaje —desde estudiantes hasta residentes y formación continua— con el objetivo de ordenar y centralizar todo el itinerario formativo.

En palabras del consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, la plataforma centraliza en un único entorno la tramitación integral del itinerario formativo de los especialistas, incluyendo aspectos como la organización de rotaciones y la evaluación de los diferentes periodos de enseñanza.

El proyecto, impulsado por la Consejería de Digitalización en colaboración con la Consejería de Sanidad, reúne en un solo sistema procesos que hasta ahora podían gestionarse de forma separada. Desde la planificación y difusión de actividades formativas hasta la inscripción, el seguimiento, la evaluación y la certificación de los participantes, todo queda integrado en una misma plataforma.

Además de la gestión administrativa, la herramienta incorpora acceso a contenidos actualizados orientados a la capacitación continua de los profesionales. Entre ellos se incluyen materiales relacionados con el abordaje de patologías concretas, nuevas técnicas quirúrgicas y otros contenidos de carácter clínico y formativo.

La iniciativa también busca homogeneizar los procesos de formación en el conjunto del sistema sanitario madrileño. En este sentido, se plantea la aplicación de criterios "normalizados y estandarizados", enmarcados en la normativa vigente, con el objetivo de evitar diferencias entre centros.

Otro de los elementos que se incorporarán son los llamados espacios digitales de colaboración entre profesionales. Estos entornos permiten compartir conocimiento, experiencias y buenas prácticas, además de facilitar el acceso a documentación y recursos actualizados dentro del propio sistema sanitario.

La implantación de la plataforma se realizará de forma progresiva a partir de este verano. El despliegue conectará los centros de Atención Primaria con los hospitales de referencia, con especial atención a los responsables de formación de los nuevos residentes que se incorporarán en junio.

La herramienta también incorpora recorridos mediante realidad aumentada, pensados para facilitar la familiarización con las instalaciones en el momento de incorporación a un nuevo centro.