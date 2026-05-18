Madrid reduce la espera quirúrgica a 46 días, tres veces menos que la media nacional

La Comunidad de Madrid redujo en abril sus tres listas de espera sanitarias —intervenciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas— respecto al mismo mes de 2025, según los datos publicados por la Consejería de Sanidad. La región mantiene además una demora media en cirugía cercana a tres veces por debajo de la media nacional, en un contexto marcado por la huelga de médicos contra el Ministerio de Sanidad.

La demora media para intervenciones quirúrgicas se situó en 46,65 días, lo que supone un descenso del 6,3% respecto a abril del año pasado, cuando alcanzaba los 49,79 días. Se trata, además, del cuarto mes consecutivo de reducción de este indicador en la sanidad pública madrileña.

Según recuerda la Consejería de Sanidad, el último dato disponible del Ministerio de Sanidad, correspondiente a diciembre, sitúa la media nacional de espera para cirugía en 121 días.

Menos pacientes pendientes de cirugía

La Comunidad de Madrid también ha reducido el número de pacientes que permanecen más de seis meses esperando una operación. En abril, esta cifra fue de 688 personas, lo que representa el 0,8% de la lista estructural.

En comparación, el porcentaje de pacientes que esperan más de 180 días para ser intervenidos asciende al 21,6% a nivel nacional, según los datos del Ministerio de Sanidad.

La Comunidad de Madrid cifra en más de 8.400 las cirugías suspendidas y en más de 174.000 las consultas anuladas como consecuencia de la convocatoria de huelga.

Descenso en consultas externas y pruebas diagnósticas

La reducción de las listas de espera también se refleja en las consultas externas. La demora media para una primera consulta se situó en abril en 61,17 días, frente a los 66,54 registrados en el mismo mes de 2025. Este descenso representa una mejora interanual del 8,1%, según los datos publicados por la Consejería de Sanidad.

En el caso de las pruebas diagnósticas, la espera media bajó hasta los 53,9 días, frente a los 61,8 del año anterior. La reducción interanual alcanza el 12,8%.