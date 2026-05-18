Madrid sigue reduciendo las listas de espera a pesar de la huelga sanitaria

La izquierda madrileña lleva atacando a los sucesivos gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid a cuenta de la sanidad, más o menos desde tiempos de Esperanza Aguirre, cuando la llamada "marea blanca" perseguía a la entonces presidenta o a sus consejeros del ramo a cada acto que celebraban para protestar por la falsa privatización de la atención sanitaria de nuestra región. Desde entonces, y hablamos de hace más de 20 años, la sanidad ha sido el principal caballo de batalla de la oposición. Y lo sigue siendo, a pesar de todas las evidencias que desmontan, una por una, todas las mentiras que se vierten continuamente contra la situación del Sistema Madrileño de Salud.

Además de intentar alarmar a los ciudadanos engañándoles, hasta tal punto de que crean que van a tener que pagar por ser atendidos, todo este tiempo la izquierda y el gobierno de Pedro Sánchez viene acusando a la Comunidad de Madrid de gestionar mal la sanidad y de incrementar las listas de espera hasta niveles totalmente inaceptables. Pero la realidad es otra muy distinta. Aunque es verdad que, en general, se espera más de lo que sería deseable, lo cierto es que en el conjunto de España hay que esperar mucho más, siendo la demora para una cirugía casi tres veces superior a la de nuestra región.

Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Sanidad, en el caso de la lista de espera quirúrgica, la demora media bajó en abril por cuarto mes consecutivo hasta los 46,65 días, con un descenso del 6,3 % respecto a abril de 2025, cuando se encontraba en 49,79 días, frente a los 121 días de media en España.

Descensos que se experimentaron también en el caso de la espera para consultas externas o para realizarse una prueba diagnóstica, cuyos tiempos están también por debajo de la media nacional. Y esta mejoría es importante destacar que se ha producido en medio de la huelga de profesionales sanitarios en toda España que se lleva celebrando de manera alterna desde el mes de febrero para protestar por el nuevo Estatuto Marco del ministerio de Mónica García. Esta es la realidad de la sanidad madrileña frente a la manipulación y las reiteradas mentiras contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.