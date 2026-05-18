Muere un trabajador al sufrir una descarga eléctrica en un centro de transformación en Torrejón de Ardoz

Un hombre de unos 35 años ha muerto este lunes después de sufrir una descarga eléctrica de alta tensión en un centro de transformación situado en una mutua de Torrejón de Ardoz. El accidente se ha producido en torno a las 15:30 horas en unas instalaciones de la calle Primavera, dentro del polígono industrial Las Monjas, donde poco antes se había registrado un corte de suministro eléctrico, según la información facilitada por Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Hasta la zona se han desplazado efectivos de los bomberos de la Comunidad de Madrid, sanitarios del Summa 112, además de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Torrejón de Ardoz. Tal y como ha informado Europa Press, los servicios de emergencia han tenido que intervenir después de asegurar la desconexión de la corriente para poder acceder al centro de transformación sin riesgo.

El rescate de la víctima

Cuando los bomberos han logrado llegar hasta el interior de las instalaciones, el trabajador se encontraba inconsciente como consecuencia de la descarga eléctrica. La víctima había entrado en parada cardiorrespiratoria y los sanitarios desplazados al lugar únicamente han podido confirmar su fallecimiento en el mismo escenario del accidente.

La intervención se ha prolongado durante varios minutos debido a la necesidad de garantizar primero el corte del suministro eléctrico antes de iniciar las labores de rescate. Ese protocolo de seguridad ha permitido a los efectivos acceder hasta el hombre sin riesgo de nuevas descargas en la instalación.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente. Los investigadores tratarán ahora de determinar cómo se originó la descarga de alta tensión que terminó provocando la muerte del trabajador.