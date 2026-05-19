Almeida tiñe Madrid de blanco y amarillo para la visita histórica de León XIV

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado la campaña institucional para la visita apostólica de León XIV, en la que los colores predominantes para dar la bienvenida al Santo Padre serán el blanco y el amarillo, los colores de la bandera del Vaticano.

El Ayuntamiento de Madrid considera esta visita como uno de los acontecimientos de mayor repercusión internacional celebrados en la capital en los últimos años, por eso, el Ayuntamiento colocará carteles, banderolas y mupis con el lema oficial "Alzad la mirada".

"Madrid es donde se cruzan los caminos, y ahora se cruzan también los caminos del Papa León XIV", afirmó el alcalde de Madrid, que ha definido la visita como "histórica de la que nos debemos sentir orgullosos" al tratarse de "la primera gran ciudad de Europa" que visitará el Pontífice. Por eso, espacios emblemáticos como el Palacio de Cibeles se convertirán en algunos de los principales escenarios de una visita que situará a Madrid "en el foco nacional e internacional".

La campaña institucional comenzará a desplegarse a partir de mañana miércoles 20 de mayo, en distintos soportes urbanos de la ciudad, con carteles y banderolas, además de habilitar en la página web del Ayuntamiento de Madrid la imagen gráfica para que comercios, vecinos y comunidades puedan descargarla y utilizarla en fachadas y edificios. El Consistorio también distribuirá balconeras para decorar viviendas y hoteles, en colaboración con la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, que decorará los hoteles de la ciudad.

Asimismo, durante los cuatro días de estancia del Pontífice en la capital de España, los quince puentes de la M-30 estarán ornamentados con pancartas de bienvenida, incluyendo el puente de acceso desde la Nacional 2, por el que se entrará a la ciudad de Madrid, mientras que el Palacio de Cibeles será iluminado con los colores del Vaticano "para que Su Santidad se sienta como en casa", ha señalado.

Martínez-Almeida ha informado también de que los viveros municipales trabajan en la plantación de más de 100.000 flores blancas y amarillas que estarán repartidas por distintos puntos de la ciudad.

La Empresa Municipal de Transportes dispondrá de autobuses vinilados con el diseño del Ayuntamiento, y en las pantallas de Callao y el Palacio de la Prensa se podrán seguir los actos previstos durante la estancia de León XIV en Madrid. Una visita que también tendrá una importante oferta cultural, en la que la ciudad participará en la Noche en Blanco y Amarillo, donde los museos estarán abiertos hasta la madrugada. También se ha editado una guía turística con recorridos por algunas de las principales iglesias y enclaves religiosos de la ciudad. Además, el paseo de Recoletos acogerá una exposición fotográfica con imágenes históricas de las visitas de San Juan Pablo II y Benedicto XVI a la ciudad, desde 1982 hasta 2011.

El alcalde quiso subrayar que tanto las áreas de Gobierno como empresas municipales están implicadas en la organización de esta visita que es un gran acontecimiento para la ciudad, donde se actuará "de la misma manera que en otros grandes eventos que ha acogido Madrid" y que tanto a nivel económico como turístico supone "un retorno importantísimo" para Madrid. También confirmó que siguen trabajando con el protocolo del Vaticano para que León XIV reciba la Llave de Oro de la ciudad en el Palacio de Cibeles, y que al igual que en la JMJ de 2011, las instalaciones de CentroCentro serán utilizadas además para labores organizativas de la visita, como sacristía para que los sacerdotes y obispos que van a concelebrar se puedan revestir de cara a la misa del Corpus, petición de la propia dirección del Vaticano.

El dispositivo municipal también incluirá un amplio operativo de movilidad y seguridad, que el propio Almeida explicará este jueves para detallar las afecciones al tráfico y las restricciones previstas durante los días de la visita. "No podemos obviar que van a ser días complicados desde el punto de vista de la movilidad", de los que se informará con "tiempo suficiente para organizarse", además de "pedir comprensión a los madrileños".