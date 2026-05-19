Ayuso ante la defensa cerrada de la izquierda a Zapatero: "¿Qué pasa, que todo el mundo es facha, hay lawfare?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid atendió a los medios de comunicación antes de participar en la entrega de 422 viviendas del Plan Vive de alquiler a precio asequible en Pinto. A primera hora había explotado la bomba informativa de la semana: la Audiencia Nacional imputaba al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra.

"Sorprende que el Gobierno, lejos de querer investigar un asunto que era de conocimiento internacional, se ha dedicado en todo momento a taparlo, y espero que no utilice la Fiscalía, ni la Abogacía ni lo que hacen siempre para intentar encubrir la verdad", dijo Isabel Díaz Ayuso. "Ahora lo que tenemos que saber es qué está pasando, qué es lo que hay, y a partir de ahí pedir más explicaciones, Pero, desde luego, esto es un escándalo internacional que vuelve a situar a este Gobierno y todo lo que le rodea en el epicentro de los escándalos y de un desprestigio tremendo".

La izquierda política y mediática ha salido en tromba a defender al expresidente socialista a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Entre los primeros en pronunciarse, además de cargos del PSOE, figuras como Pablo Iglesias, Gabriel Rufián, Sarah Santaolalla o Ignacio Escolar.

Es un escándalo internacional que vuelve a situar a este Gobierno y todo lo que le rodea en el epicentro de los escándalos y de un desprestigio tremendo.@IdiazAyuso sobre la imputación de Zapatero. pic.twitter.com/gSaLh66FY8 — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) May 19, 2026

"Me parece increíble que también hayamos escuchado lo del no pararán. ¿Qué pasa, que también los jueces son fachas, todo el mundo es facha, hay lawfare, España no es un Estado de derecho, o es lo que pretenden que no sea?", se preguntó Ayuso para quien "cuestionar el trabajo que está realizando la Justicia, me parece terrible y propio de un Gobierno populista". "¿También van a poner en tela de juicio las investigaciones internacionales al resto de los organismos?", inquirió.

Así las cosas, para la presidenta madrileña "ha llegado el momento de dar explicaciones, de ver que está pasando, transparencia y que un asunto como el de Plus Ultra, que lo sabe todo el mundo entero, pues llegue a su fin y se conozca que hay exactamente ahí".