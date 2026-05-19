Ayuso entrega 422 pisos del Plan Vive en Pinto y carga contra el intervencionismo de Sánchez

La Comunidad de Madrid ha entregado este martes las llaves de 422 viviendas en alquiler del Plan Vive construidas en Pinto, lo que eleva a 5.785 el total de pisos concedidos mediante esta iniciativa pública. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha participado en el acto de entrega junto al alcalde de la localidad, Salomón Aguado, donde ha defendido el modelo de colaboración público-privada frente a las políticas intervencionistas. "Sin seguridad jurídica e incentivos fiscales no se puede ofrecer más vivienda al mercado ni tampoco construir más para equilibrar el precio", ha advertido la jefa del Ejecutivo autonómico. La promoción madrileña ha captado una inversión privada cercana a los 38 millones de euros sobre suelo público aportado por la administración regional.

Según los datos ofrecidos por el Gobierno autonómico, el Plan Vive ha beneficiado ya a cerca de 15.000 jóvenes y familias. "Hoy empiezan 422 nuevos proyectos de vida de jóvenes y de familias, grandes y pequeñas, que van a acceder al mercado del alquiler", ha celebrado la presidenta, quien ha destacado que este modelo "está siendo imitado por otras administraciones debido a su utilidad y su éxito" tanto en España como en el extranjero. El objetivo de la Comunidad de Madrid es cerrar la actual legislatura con un balance de 14.000 hogares de estas características para potenciar el crecimiento y el rejuvenecimiento de la región.

Precios y tipología de los inmuebles

La nueva urbanización, ubicada en la calle Isaac Albéniz de Pinto, consta de 221 pisos de un dormitorio, 173 de dos y 28 de tres habitaciones. Dentro de este cupo, se han reservado 17 estancias adaptadas para personas con movilidad reducida. Los precios de los arrendamientos oscilan entre los 450 y los 830 euros mensuales en función del tamaño del inmueble. Todas las viviendas cuentan con garaje, trastero, eficiencia energética y zonas comunes dotadas de piscina, gimnasio y servicio de conserjería.

El despliegue de este plan residencial se concentra con especial intensidad en el sur metropolitano, donde se prevé superar los 4.500 inmuebles. De las más de 5.700 casas entregadas hasta la fecha en la región, 2.116 se encuentran en municipios de esta zona como Alcorcón, Getafe y Móstoles. A ellas se sumarán los desarrollos que actualmente se encuentran en fase de ejecución en Navalcarnero, Humanes de Madrid, Torrejón de la Calzada y Aranjuez. Actualmente, el Ejecutivo madrileño mantiene 5.939 casas en construcción en 26 municipios y licitará 2.000 pisos más en los próximos meses.

Ofensiva legal contra el problema de la vivienda

Isabel Díaz Ayuso ha recordado que la Comunidad de Madrid concentra más del 40% de toda la vivienda protegida construida en España desde el año 2019. Para consolidar esta tendencia, el Ejecutivo regional impulsa más de 70.000 viviendas con algún tipo de protección durante esta legislatura, apoyándose en herramientas normativas como la futura Ley de medidas urgentes en materia de vivienda protegida. Este texto, que ya ha iniciado su tramitación en la Asamblea de Madrid, prevé la creación de más de 18.000 nuevas viviendas protegidas en los próximos cuatro años.

El plan global de la Consejería de Vivienda incluye programas específicos como el Plan Vive Solución Joven, que cuenta con 5.500 hogares proyectados para menores de 35 años y del cual ya se han adjudicado 3.404 viviendas en municipios como Alcobendas, Tres Cantos, Colmenar Viejo o Madrid capital. Asimismo, el programa Mi Primera Vivienda ha ampliado su cobertura para incluir inmuebles de obra nueva y dar acceso a beneficiarios de hasta 50 años. En el horizonte a largo plazo, la región trabaja en el desarrollo de 280.000 viviendas durante los próximos 15 años a través de los nuevos sectores urbanísticos de Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones, Los Cerros, El Cañaveral, Madrid Nuevo Norte y Operación Campamento.