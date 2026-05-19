Brutal rescate de una mujer en estado grave tras precipitarse al río Manzanares

Una mujer ha sido trasladada en estado grave al hospital tras caer la madrugada de este martes al río Manzanares, a la altura del número 44 de la avenida del Manzanares, según ha informado Emergencias Madrid.

Emergencias ha recibido el aviso sobre las 01:00 horas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid con distintos medios de intervención. El suboficial Jesús María González ha explicado que hasta allí se han movilizado "un vehículo autobomba", "un vehículo de salvamento acuático" y "una escalera articulada".

.@BomberosMad rescata a una mujer precipitada al río desde la Avenida del Manzanares.@SAMUR_PC la ha estabilizado y traslado en estado grave a un centro hospitalario. pic.twitter.com/9f2isnm1y1 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) May 19, 2026

A la llegada de los equipos de emergencia, la mujer se encontraba junto a agentes de Policía Nacional y a un ciudadano que se había acercado tras percatarse de la caída. Los bomberos han procedido entonces al rescate con la camilla nido y, posteriormente, la afectada ha quedado a disposición de sanitarios de Samur-Protección Civil.

Los servicios médicos han estabilizado a la víctima en el lugar antes de trasladarla a un centro hospitalario, donde ha sido ingresada en estado grave.